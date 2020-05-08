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Греція пропонує відновити подорожі між країнами, справившимися з коронавірусом

08.05.2020

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис запропонував створити так званий «безпечний коридор», який би дозволив подорожувати між країнами, які успішно подолали епідемію коронавирусной інфекції COVID-2019.

Свою пропозицію глава грецького уряду з головами Австралії, Австрії, Данії, Ізраїлю, Сінгапуру і Чехії.
 
У країні з 18 травня відкривають музеї, в тому числі пагорб Акрополя. Уряд, незважаючи на скасування виступів та інших масових заходів, тільки зараз прийняв заходи щодо підтримки працівників сфери культури і артистів. Під час подання антикризового плану, під парламентом протестували сотні акторів, музикантів та інших працівників галузі.
 
Всього в Греції зареєстровано 2 678 тис. випадків зараження, 149 з яких закінчилися летальним результатом.

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