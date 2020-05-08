Зеленський на кордоні з Росією поклав квіти в пам’ять про загиблих у Другій світовій війні

Глава держави Володимир Зеленський прибув в селище Мілове Луганської області на кордоні з Росією. Там він вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні.

Про це повідомили в прес-службі президента в п’ятницю, 8 травня.

Гарант приїхав в меморіальний комплекс «Україна — свободителям» і поклав квіти біля Вічного вогню.

Також він поставив лампадки біля скульптури солдата, знімає головний убір перед Батьківщиною. Зовні нагадує монумент бліндаж, а всередині нього варто музей «Землянка».

Біля пам’ятника знаходиться братська могила, де лежать невідомі жертви визволення селища від нацистів.

В ОПУ уточнили, що близько Крейдяного знаходиться селище Півневка, який в 1942 році був першим населеним пунктом України, звільненим від окупантів.