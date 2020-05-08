«Сьомий рік геноциду»: военкор «ДНР» поскаржилася на значні втрати бойовиків

Проживає в непідконтрольному Україні Донецьку военкор підрозділів НВФ «ДНР» Марина Харкова на своїй сторінці в соцмережі поскаржилася на безперервні обстріли на фронті, в результаті чого «ополчення» несе великі втрати.

За її словами, у підрозділів НВФ, нібито немає наказу стріляти у відповідь, у зв’язку з ніж 7 травня «військові» понесли втрати:

«ВСУ б’ють стільки, скільки хочуть, наші втрати зростають. Фейк-відео міфічних ответок придумано пропагандонами. А в реальності ось це і немає ніяких заходів. Сьомий рік геноциду при співучасті партнерів за мінським змовою. У наших поранений з вольво центру сьогодні. Там з ранку йшли сильні обстріл і бої… В ЛНР втрати. Загинув боєць, позивний Негр.».