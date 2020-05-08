Активність Лукашенко з парадом — неспроста. І, звичайно, неспроста він намагається витягнути на нього різних суспільно-політичних діячів Росії. Зрозуміло, що Кремль буде цьому перешкоджати, але Лукашенко йде на загострення.

Справа в тому, що в Росії багато ковид-дисидентів, причому, там в унісон виступають і борці з чіпами, і якісь комуністи, і якісь персонажі позасистемної опозиції. Є ті, хто хоче, як у Швеції та Білорусі, тому що жорсткий карантин це обмеження політичної і економічної свободи.

Так от в Росії немає нікого, хто б представляв цю точку зору, включаючи медійних людей у позасистемної опозиції. А адже в тій чи іншій мірі ковид-дисидентів може бути до третини з урахуванням зростання втоми від карантину. По суті, єдиний політик, який намагається говорити з цими людьми, це Лукашенко. І ось для цього йому потрібен парад у присутності представників російських еліт. Напевно він вважає, що потім може використовувати цей багаж у переговорах з Путіним, в тому числі по Союзній Державі.