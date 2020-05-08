Відомий український комік потрапив до лікарні

Український шоумен та комік Вадим Мичковський, відомий під псевдонімом Дядя Жора, потрапив в лікарню, де в нього діагностували інсульт. Це трапилося декілька днів тому.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Зараз артист почувається краще і перебуває на лікуванні в одній із лікарень Києва.

Комік зазначив, що якби хтось тиждень тому сказав, що він лежатиме в лікарні після інсульту в 44 роки, то розсміявся б і не повірив. Мичковський зазначив, що веде правильний спосіб життя, займається спортом, багато працює, завжди енергійний та веселий, та це не вберегло його від захворювання.

За його словами, першими симптомами були сильний головний біль та роздвоєння в очах, якому той не надав належного значення. Такий стан був у нього ввечері і не пройшов до ранку. Після цього його дружина Наталя змусила піти в лікарню, де після обстеження з’ясувалося, що у нього інсульт.

Комік розповів, що до початку карантину працював надзвичайно багато і мало спав. Були постійні справи, гастролі, проведення та організація заходів. Все це забирало увесь вільний час Дяді Жори і відпочинку той майже не мав.

Він закликав шанувальників дбати про себе, правильно харчуватися, відпочивати, спати стільки, скільки потрібно організму, займатися спортом та позбавитися від шкідливих звичок.