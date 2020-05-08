“Ґвалтували черешком, виривали нігті і били арматурою”: на Рогані викрали і жорстоко катували 17-річного хлопця

В селищі Рогань Харківської області двоє чоловіків викрали, жорстоко катували і ґвалтували 17-річного хлопця. Про це виданню 057.ua повідомила мати потерпілого В’ячеслава Тунгускова. Вона розповіла подробиці жорстокого побиття, так як її син ще не в змозі нормально говорити.

«Мій син В’ячеслав Тунгусков зустрічався з дівчинкою Анжелою пару місяців цієї осені. Вони розлучилися, але залишилися дружити. Їй 18, вона закінчила школу того року. 4 травня вони гуляли, і між Славою і Анжелою сталася сварка. Є свідки їх сварки. Він її «послав».

Подруга цієї дівчинки вдарила Славу сильно в пах, і він у відповідь вдарив її по попі. Подруга поскаржилася своєму татові, але не розповіла, що вдарила першою. Сина за удар по попі я не виправдовую, не подумайте. А Анжела поскаржилася своєму хлопцеві Дмитру Б., якого знає вся Рогань.

5 березня моєму синові почали дзвонити з погрозами від папи і хлопця. З 4 годин вечора він перестав виходити на зв’язок», – каже мати хлопця. Слава встиг розповісти мамі, що стався конфлікт і що йому загрожують. Мати одразу ж почала обдзвонювати всіх його друзів, щоб дізнатися, де Слава. «На початку першого подзвонив перехожий, який йшов повз зупинку і побачив мого сина. Він сказав, що «ваш дитина лежить майже без свідомості». Ми відразу поїхали туди, викликали швидку і поліцію. Швидка відразу забрала Славу у інститут невідкладної хірургії, а поліція прийняла заяву», – запевняє харків’янка.

У лікарні підлітка почали обстежувати. У нього зламані 4 ребра, ніс, гематоми по всьому тілу, внутрішня кровотеча в органи черевної порожнини, в гайморових пазухах і потиличної частини голови. Над ним працюють нейрохірурги, щелепно-лицьові хірурги, травматологи та хірурги. За словами лікарів, реабілітація буде дуже довгою. На наступний день матері хлопця зателефонували з Липецького райвідділу і сказали, що не приймуть заяву, так як це не їхній район, і направили в Орджонікідзевський, де сказали те ж саме – «звертайтеся в інший райвідділ». І поки жінка не написала журналістам, ніхто не хотів вносити подія в ЄРДР.

«Слава розповів, що кілька годин його били, ґвалтували держаком від лопати, били арматурою, зв’язували руки, ноги, голову скотчем, зав’язували рот, заливали горілку насильно, змивали кров теж горілкою. Йому відразу розбили об голову телефон, щоб він не зміг зателефонувати. На спині йому намагалися вирізати лезом слово «п*%дар», але змогли тільки букву «п». Погрожували, що він зараз стане «кормом для риб», вони намагалися зривати йому нігті на руках говорили, що болгаркою відпиляють йому ноги, знімали все це на відео, та дівчина, яка вдарила його в пах, була там і знімала це на відео.

При цьому я дзвонила в цей момент, і вона мені нічого не казала», – каже жінка. Хлопець розповів, що відпустили його лише з тією умовою, що він нікому нічого не розповість, а якщо розповість – то «він небіжчик». «Мені сказали, що чоловік ховається в однієї з дівчат. Другий чоловік навіть не ховається, сусіди сказали, що до мене хтось приїжджав щоб «вирішити», – запевняє жінка. У поліції кажуть – відкрили кримінальне провадження, справу розслідують.

«Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження хлопцеві завдали в ході сварки двоє місцевих жителів 32 і 38 років, з якими він розпивав алкогольні напої. Зараз поліцією приймаються заходи по затриманню зловмисників», – розповіли в прес-службі ГУНПУ в Харківській області. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікації за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.