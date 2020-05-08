Рашкован пояснив дії з кредитом МВФ для України

Причиною можливої заміни планованої програми МВФ для України з EFF на stand-by є відстрочка структурних реформ, які планувалося провести в країні, а також зростання дефіциту бюджету у зв’язку з кризою, обумовленою пандемією COVID-19.

Про це повідомив представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці Facebook.

«Певним чином змінилися пріоритети Уряду – наприклад, закон про бюджет на 2020 не передбачає значних надходжень від приватизації у 2020 році, а це була одна з структурних реформ, які планувалося провести в рамках програми МВФ. Також старт земельної реформи трохи відкладене, хоча це не супер проблематично. У той же час зріс дефіцит бюджету, як реакція на кризу», — написав Рашкован.

У сформованих умовах глобальних та на тлі світової пандемії, за словами представника України в МВФ, у Міжнародному валютному фонді розуміють, що «країнам дуже складно планувати структурні реформи на кілька років вперед» і «це проблема для багатьох урядів, а не тільки для уряду Дениса Шмигаля».

«І рішення зміни програм не є специфічним рішенням Фонду для України – поки що в цілому це позиція Фонду у багатьох країнах. Вона може змінитися, але за останні 2 місяці МВФ не затвердив ні однієї нової програми EFF», — підсумував Рашкован.