В ООН знайшли спосіб запобігти другу хвилю епідемії коронавіруса

Щоб не допустити другої хвилі епідемії коронавіруса, потрібно зараз стримати її поширення в бідних країнах. Про це заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок, його цитує USA Today.

Він підкреслив, що якщо США і європейські країни не допоможуть бідним державам, світ зіткнеться з новим ударом коронавирусной інфекції, і вірус «повернеться бумерангом» в США, Європу та інші західні країни.

Лоукок попередив, що якщо не вжити жодних дій зараз, то потім слід бути готовими до істотного зростання конфліктів, голоду та бідності.

Раніше в ООН заявляли, що зібрали $1 млрд на допомогу 37 найбіднішим країнам світу для боротьби з коронавірусом.