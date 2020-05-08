Опублікований список головних прогульників Ради

З початку цього року 10 народних депутатів пропустили майже всі парламентські голосування. Про це повідомив у п’ятницю, 8 травня, Комітет виборців України в Facebook.

“Комітет виборців проаналізував участь народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради починаючи з початку 2020 року.

За даними КВУ, у ряду народних депутатів критично низькі показники участі в голосуваннях. Всього з початку року десять народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради”, – йдеться в повідомленні. Прогульником номер один виявився нардеп Олександр Герега (співвласник мережі Епіцентр), який з початку року по сьогоднішній день взяв участь лише 0,38% голосувань.

Він натиснув кнопку 8 разів за весь цей час. Зокрема, депутат проголосував за закони по коронавирусу і підтримав призначення Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора, а Ігоря Петрашко – міністром економіки. “Критично низькі показники голосувань також у столичного бізнесмена і забудовника Вадима Столара (ОПЗЖ) – взяв участь у 1,1% голосувань (натиснув кнопку “за”, “проти” або “утримався” лише 23 рази).

Серед антилідерів з участю в голосуваннях – волинський бізнесмен і співвласник мережі автозаправних комплексів WOG Степан Івахів (група “За майбутнє”). Депутат взяв участь лише у 3,2% голосувань Ради за чотири місяці”, – зазначають у Комітеті виборців. В антирейтингу опинилося і прізвище екс-журналіста Олександра Дубинського (Слуга народу). Він взяв участь лише у 4,2% голосувань.

Ряди нардепів з низькою відвідуваністю Ради поповнили також Антон Яценко – 4,8% голосувань, Ігор Палиця – 6,7%, Геннадій Вацак – 8,9% (всі – За майбутнє), а також Вадим Рабинович – 8,9% та Ігор Абрамович– 9,9% голосувань (обидва – з фракції ОПЗЖ).