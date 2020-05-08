Екс-главу Фонду держмайна відправили під нічний домашній арешт

Колишнього в.о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова посадили під нічний домашній арешт. Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів провадження ч. 2 ст. 364 КК.

Слідчі ДБР проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні про можливі зловживання службовим становищем співробітниками регіонального відділення Фонду державного майна в Києві.

Зокрема, перебуваючи на посаді начальника регіонального відділення Фонду, Трубаров діяв а змові з керівництвом компаній «Шанс» і «Петра-груп» і без видимих на те підстав, припинив нарахування орендної плати. Таким чином чиновник незаконно змінив умови договорів оренди на користь третіх осіб.

В тому числі, Трубаров приймав незаконні рішення про використання майна ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Вища Школа», яке розташоване в центрі столиці. Згідно з висновком судово-економічної експертизи, дії підозрюваного завдали збитків державі на суму 420 тис. гривень.

В кінці квітня поточного року фігуранту повідомили про підозру у ч. 2 ст. 364 КК.

Відзначається, що Віталій Трубаров в 2003-2006 роках очолював регіональне відділення ФДМУ в Донецькій області, потім працював у Донецькій облраді та районної податкової інспекції в Донецьку. У період 2010-2015 років він обіймав посаду заступника, а потім начальника регіонального відділення ФДМУ по Києву.

У 2015-2017 роках Трубаров був помічником голови Фонду, потім головним спеціалістом відділу координації діяльності структурних підрозділів ФДМУ. Раніше чиновник намагався відновитися на посаді через суд.