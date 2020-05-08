«Яка країна може виграти у війні, якщо її міністр оборони має громадянство країни-агресора?»

25 березня вдруге в історії України військове звання генерала отримала жінка . Цього разу нею стала Юлія Лапутіна — заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

В інтерв’ю виданню LB.ua генерал-майор пояснює, як Росія маніпулює демократичними цінностями, знижуючи соціальну активність населення, і чому сексизм небезпечний для суспільства.

Юлія Лапутіна прийшла в СБУ у 1992 році. Тоді майбутні колеги говорили: «У нас є невелика проблема. Єдиною перешкодою в тому, що ми тебе візьмемо на роботу, може бути твоя підлога». Однак ця «проблема» не завадила планам Лапутиной, що таки стала однією з перших співробітниць контррозвідки СБУ і за 28 років доросла до заступника голови одного з департаментів.

Як офіцер «Альфи», Юлія Лапутіна зупиняла в 1994-му сепаратистів у Криму, а вже через 20 років, як командир опергрупи, — протистояла бойовикам на Донбасі . Зараз Юлія Лапутіна займається протидією інформаційним атакам.

«Ми зрозуміли тоді в квітні 2014 року, ще до початку активних бойових дій, Росія буде впливати на регіон в дуже агресивній формі»

У 2014 вашою першою операцією в АТО стала висадка об’єднаної групи СБУ у Краматорському аеропорту.

Це була перша місія всієї спецслужби. Ми отримали завдання — зібрати представників кожного оперативного підрозділу і поїхати в аеропорт, який був оточений сепаратистськими блокпостами, а сам Краматорськ тоді був окупований.

Що ви повинні були робити в аеропорту?

Ми повинні були охороняти аеропорт, щоб туди не прорвалася група Гиркина (Стрєлкова) . В Краматорськ нас відправили без засобів протидії, — я не мала жодного камуфляжу, ні зброї. Взяла з собою ашановский пакет з їжею, щоб годувати дітей. Перші два тижні нас зовсім нічим не забезпечували, тому що місто був окупований.

На території аеропорту стояли вертольоти. Я вела розмову з іноземним журналістом, який приїхав до нас, коли почула потужний вибух. Бойовики підірвали наш військовий вертоліт і почали обстрілювати аеропорт. Вертоліт згорів за кілька хвилин. Пілот отримав поранення. Він ціною свого власного здоров’я зберіг життя багатьом краматорцам, адже встиг відвернути острел від міста, залишаючись на кілька секунд довше у вертольоті і увернув його в бік поля. Ми зрозуміли тоді, у квітні 2014 року, ще до початку активних бойових дій, все серйозно і Росія буде впливати на регіон в дуже агресивній формі.

Після вибуху вертольота наші керівники нас залишили і поїхали в Київ. Залишився тільки генерал ВСУ, який, як старший за званням, прийняв на себе командування. І з ним стався у мене гендерний курйоз. Кожен вечір ми збиралися на наради. Оскільки ми вже багато днів перебували в аеропорту, то я випрала свою форму і прийшла на нараду в спортивному костюмі. Цей генерал при всіх чоловіків сказав: «О, у мене ще тут баби на наради в піжамах не ходили». Я відповіла: «До побачення, ви мене більше не побачите».

На наступний день він мене викликав і сказав: «Зараз прийде натовп сепаратистів. Якщо ми не домовимося з ними, то вони будуть штурмувати аеропорт. Я вирішив, що ви підете на переговори, тому що маєте відношення до психології » (Юлія Лапутіна захистила кандидатську з психології LB.ua) . Я запитала: «Нічого, якщо я в піжамі піду?». На переговори зі мною пішов колега зі спецпідрозділу «Альфа». До нас прийшли маргінальні жителі і ставили провокаційні питання, але нам вдалося відрадити їх від штурму.

Пізніше до нас прорвалася гркппа проукраїнських активістів. Вони запропонували реальну допомогу інформацією, їжею, водою. Наші хлопці спали на відкритому грунті і мали з собою спальні мішки. Серед цих активістів було багато журналістів, підприємців, громадських. Вони в окупації розробили листівки і попросили вертоліт, щоб розкидати їх над Слов’янському. Якщо вони в окупованому місті не побоялися зробити листівки, то чому б я не знайшла вертоліт? І я його знайшла.

Завдяки синергії правоохоронних органів і громадянського суспільства ми зробили те, що здавалося неймовірним.

«Чим менше активних людей, тим легше маніпулювати суспільством»

Зараз ви працюєте в Департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Якими проектами займаєтеся?

Однією з найбільш серйозних загроз для України і світу є використання гібридних інструментів ведення війни. Мені більше подобається слово «неконвенційних», адже саме завдяки використанню прогалин у міжнародному законодавстві агресорам вдається уникнути відповідальності. У нашому Департаменті я працюю над протидією гібридним загроз над тим, щоб мінімізувати вплив через соцмережі та Інтернет на свідомість громадян.

Ви розповідали про те, що Росія маніпулює на ціннісному рівні і намагається дискредитувати цінності демократичного світу, включаючи важливість рівних можливостей. Як російські спецслужби це роблять?

Росія застосовує різні інструменти «м’якої сили», наприклад, створює і підживлює руху за традиційні цінності. Ніхто не знає, що це за традиційні цінності. Наприклад, для мене сім’я — традиційна цінність. Але коли людина присвоює особистісну сферу жінки — це домостроевская цінність, а не традиційна. Рівність прав — це рівність можливостей у суспільстві.

РФ також поширює маніпуляції через Руську православну церкву . Пропагандисти РПЦ впливають на православні громади, які до них ходять, і розповідають, що жінка повинна одягнути довгу сукню, ходити до них у церкву, годувати чоловіка і красиво перед ним виглядати, бути смиренною, неактивною. Маніпуляція полягає в тому, що, поширюючи думку про роль жінки як другорядного істоти, побивається її можливість і бажання бути активною в суспільстві.

Такі маніпуляції виявляються не тільки в гендерному питанні. Населення Донецької і Луганської областей теж перебувало під впливом маніпуляцій, коли в Радянському Союзі казали: «Ходіть на шахту, дивіться телевізор — і більше вам нічого не треба, решта вирішить начальник». Тим самим маргинализирывалось населення. Чим менше активних людей, тим легше маніпулювати суспільством.

Ми ж повинні підтримувати соціальну активність українських громад. Ви бачите, що відбувається з коронавірусом? Люди, які активно в 2014 підтримували армію, зараз шиють маски. Важливо, щоб держава і суспільство були партнерами в питаннях безпеки. Нова загроза підняла наше суспільство на новий рівень активності. Це свідчить про те, що ми йдемо цивілізованим шляхом до справжніх цінностей — до цінностей людського життя і гідності.

Як Україна може протидіяти російським маніпуляцій з цінностями?

Наше суспільство погано ставиться до будь-якої влади, але в буремні часи погоджується на взаємодію, щоб підтримати держава. Це треба плекати. У нас не вистачає комунікації між владою і суспільством. Наш шлях до успіху — формування цієї комунікації. Якщо люди погодяться стати партнерами держави в розвитку безпеки, а спецслужби і влада відійдуть від інституційної моделі на основі страху і залякування, ми дійсно станемо сильними і активними. Курс повинен бути на взаємній довірі.

«Коли ми в академії проходили фізичну підготовку, роздягальні та душовою для дівчат не було»

Як ви думаєте, чому поки що тільки дві співробітниці СБУ отримали звання генерала?

Це питання варто адресувати не жінкам, а тим, хто раніше вже приймав рішення. Я перебуваю на посаді, вища звання за якою генерал-майор вже більш восьми років. Можливо, раніше ніхто не наважувався взяти на себе відповідальність і прийняти історичне рішення, але я дуже вдячна, що це сталося зараз. Першою жінкою, яка отримала високе звання генерала СБУ, стала Людмила Шугалей в 2018 році.

Існує в СБУ скляна стеля для жінок, як це буває в інших сферах?

Думаю, ми дійсно не відрізняємося від інших сфер. Існують певні суспільно-культурні традиції і стереотипи мислення. У нас не так багато жінок на керівних ланках державного управління, хоча зараз ситуація змінюється. У тому числі завдяки тому, що спільно з європейськими партнерами і з НАТО ми провели відповідну роботу, щоб розвінчати міфи і стереотипи, а також переконати людей, що рівні можливості жінок і чоловіків — запорука розвитку демократії.

Протягом вашої кар’єри в СБУ ви стикалися з дискримінацією або з сесксистскими упередженнями?

Я прийшла в СБУ У 1992 році перші жінкою-оперативним працівником у відділ контррозвідки. Коли зі мною почали спілкуватися контррозвідники, то вони сказали: «У нас є невелика проблема. Єдиною перешкодою в тому, що ми тебе не візьмемо на роботу, може бути твій підлогу. Спочатку нам треба зарахувати на офіцерську посаду іншу жінку, яка у нас вже працює, і так ми привчимо керівництво до того, що це не страшно ». Так і зробили: спочатку зарахували ту жінку, потім мене.

Інший курйоз стався на етапі відбору. Ми проходили психологічні тести. В анкеті було питання: «чи Подобаються вам жінки?». Я не знала, як відповісти, але все ж написала «так», тому що головні цінності — життя і гідність кожної людини. Коли експерт мене попросив пояснити відповідь, я сказала, що вони повинні прибрати такі питання типового опитувальника для чоловіків.

Пізніше, коли ми в академії проходили фізичну підготовку, роздягальні та душовою для дівчат не було. Викладачі розводили руками: «Ми якось про це не думали».

«Росія багато років здійснювала проти України не тільки агресивну військову фазу, але й інформаційні психологічні операції стратегічного характеру»

Як в 1990-х ви зважилися прийти в СБУ?

Хоча мої батьки не були військовими, а сім’я була дуже патріотичною. Коли Україна здобула незалежність, я зрозуміла, що хочу захищати безпеку держави.

Ви брали участь у ліквідації сепаратистського путчу в Криму в 1994 році. Розкажіть, що саме ви тоді робили.

Я була оперативним співробітником «Альфи». Пізно ввечері ми отримали завдання відправитися на автомобілях в Крим. Щоб не привертати уваги, ми, одягнені в цивільний одяг, розділилися і кількома групами в’їжджали різними в’їздами на півострів. Мене вразило, що тоді були вже встановлені блокпости. Ми ж начебто єдину державу, нічого ще не відбувалося, а встановили блокпости.

Їх встановили росіяни чи українська влада?

Думаю, що це була місцева кримська міліція. Ми приїхали в Севастополь, де розмістилися в санаторіях. Працювали майже 24/7. Були такі дні, коли я брала участь в шести затримання в день. Кого ми затримували? Насамперед, місцевих кримінальних елементів, бойовиків, яких російські спецслужби завезли в Крим для дестабілізації обстановки, щоб вони блокували роботу наших правоохоронців і здійснювали терористичні акти. Також затримували кримських чиновників, яких спецслужби залякували і примушували виводити активи українських підприємств у Росію.

Завдяки діяльності всіх спецпідрозділів Служби тоді вдалося нейтралізувати цю спробу відділення Криму.

Російські ФСБшники блокували вашу роботу?

І ФСБшники, і грушники дислокувалися на базах Чорноморського флоту. Вони діяли дуже зухвало: залякували людей, незаконно слідкували і вели контррозвідку, чинили опір роботі української влади. Тоді, на жаль, загинув наш співробітник. Він з колегами їхав за об’єктом, який представляв оперативний інтерес, і російські спецслужби створили умови для ДТП.

Як думаєте, чому Росія тоді не пішла до кінця і Єльцин не став підтримувати «президента Криму Мєшкова?

На той момент керівництво Росії було більш ліберальним. Населення не підготували до нарративам тоталітарної держави. Росіяни позитивно не сприйняли б рішення своєї влади. Також не можна виключати дипломатичні переговори і все, що відбувалося на рівні взаємодії з країнами Європи. Але Росія тоді не відкинула цієї мети. Ми повинні усвідомлювати: Росія ніколи не залишить ідеї повернення України в межі свого геополітичного впливу.

Як ці шовіністичні ідеї передавалися в Росії стільки років, адже ситуація і керівництво змінювалися?

Військово-політичне керівництво Росії не безпосередньо транслювало ці ідеї, а використовувало посередників. У двохтисячному році пан Дугін (російський філософ і політолог, — LB.ua) розробив доктрину і озвучував те, що в той час не могли публічно заявляти керівники РФ, адже суспільство ще не було готове до таких заяв. Дугін говорив, що існування суверенної України є на геополітичному рівні оголошенням війни Росії.

Коли доктрина Дугіна розроблялася, було вибрано кілька лідерів думок, які транслювали те, що не міг говорити офіційний Кремль. Щось озвучував Жириновський, щось- Російська православна церква, яка афільована зі спецслужбами РФ. Вони підготували російський соціум до того, що люди в Росії тепер сприймають ідеологію тоталітарної держави.

Чому у 1990-х Україна змогла зупинити сепаратистські настрої в Криму, а через 20 років цього не вдалося?

У 1990-х було багато бурхливих подій, які врешті решт привели до незалежності держави. Система державного управління працювала і інерція руху на незалежність була досить потужною.

Що сталося 2014? Росія багато років здійснювала проти України не тільки агресивну військову фазу, але й інформаційні психологічні операції стратегічного характеру. Вона продовжувала формувати політичну думку різними інструментами — від «м’якої сили» для створення проросійських рухів. До 2014 року Москва змогла інфільтрований в наші державні органи громадян Росії. Яка країна може виграти у війні, в якій міністр оборони має громадянство країни-агресора? 2014 ми опинилися в ситуації, коли старе керівництво з російським корінням бігло, а за кілька місяців побудувати новий державний механізм не встигли.

Потрібно говорити також і про те, що ми вистояли. І в спецслужбах, і в правоохоронних органах, і в державному управлінні, і в парламенті, і в громадянському суспільстві знайшлися активні люди. Росія зробила все, щоб зруйнувати систему державного управління нашої країни. Але ми вистояли.

На засіданні парламенту Криму 1994 сепаратисти призначили генерал-майора Лепеху начальником Служби безпеки Криму», однак він не зміг приступити до роботи, тому що особовий склад СБУ в Криму його не визнав. Через 20 років ми спостерігали протилежну ситуацію, коли більшість командного складу кримської СБУ перейшла на бік РФ. Це також пов’язано з інфільтрацією росіян в державну систему?

Так. Росія здійснювала потужну операцію, щоб національна спецслужба на «час Ч» була повністю деморалізована і перейшла на бік Росії. За часів Януковича в Управлінні державної охорони (УДО) була створена Служба безпеки президента, в якій нібито радником в незрозумілому статусі був колишній спецназівець ГРУ. Призначення на посади часто відбувалося за погодженням з ним. Коли він приймав рішення, то аналізував ставлення кандидата до Росії, готовність брати участь у відповідних заходах. Коли 2014 почалася військова агресія в Донбасі, ми всі зрозуміли наслідки його «роботи».

Ви тоді розуміли, що кримська СБУ перейде на бік Росії?

Так. Розповім про власному прикладі. В листопада 2013 року я написала рапорт на звільнення. У мене було право на пенсію, тому це виглядало не зовсім як демарш. Я бачила, куди йде держава, бачила, що Служба безпеки не буде захищати Україну, тому не хотіла брати участь у цих процесах. Коли я перебувала в стадії звільнення в 2014 році, мене зустріли колеги з нової команди і попросили залишитися. Я з радістю погодилася і в квітні поїхала на завдання АТО. Тоді у мене виникла асоціація з 1994 роком.

Як на вашу роботу вплинуло президентство Януковича?

Мою посаду скоротили.

Чому СБУ часів Порошенко відрізняється від Служби безпеки президентства Зеленського?

І тоді, і зараз у Службі працюють професійні, патріотичні співробітники, здатні захищати безпеку держави.

«Ті, хто працював в СБУ по лінії протидії російським спецслужбам, зазнали утисків»

У 2008 році ви запропонували концепцію ментальної інтеграції кримчан в Україну. Що вона передбачала?

Тоді я працювала в контррозвідці і займалася кримської тематикою. Ми провели аналіз оперативної обстановки в Криму і велике соціологічне дослідження. Коли співставили оперативні дані та результати соціології, дійшла до страшного висновку, що існує реальна загроза втрати Криму і його анексії. Ми звернули увагу, що Росія намагалася ментально інтегрувати росіян у свій інформаційний простір. У Севастополі працював філія Московського державного університету, на півострові створювали російські культурні центри, організовували різні фестивалі матрьошок, поширювали проросійські наративи.

Ми з аналітичною командою розробили план заходів: культурні обміни між західною Україною й Кримом, круглі столи, фестивалі про доведення історичної правди про Кримському півострові, публікацію українських видань і розвиток телебачення (хай і російською мовою, але з українським змістом). В першу чергу ми орієнтувалися на молодь і хотіли створити осередки молодіжних хабів.

Однак ваш план не вдалося реалізувати.

Тому що змінилася влада. Ті, хто працював в СБУ по лінії протидії російським спецслужбам, зазнали утисків.

Автор: Діана Буцко, LB.ua