За добу ОС знищили сімох окупантів та військову вантажівку, – розвідка

Протягом 7 травня українські військовослужбовці знищили сімох та поранили п’ятому ятьохросійських окупантів.
Про це у ятницю, 8 травня, йдеться у щоденному зведенні пресслужби Міноборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднання єднаних сил.
“За попередніми даними розвідки, 7 травня, українські військовослужбовці знищили сімох та поранили п’ятому ятьох російських окупантів”, – йдеться у повідомленні.
У штабі підкреслили, що українські військовослужбовці знищили також військову вантажівку противника.