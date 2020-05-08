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За добу ОС знищили сімох окупантів та військову вантажівку, – розвідка

08.05.2020

Протягом 7 травня українські військовослужбовці знищили сімох та поранили п’ятому ятьохросійських окупантів.

Про це у ятницю, 8 травня, йдеться у щоденному зведенні пресслужби Міноборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднання єднаних сил.

“За попередніми даними розвідки, 7 травня, українські військовослужбовці знищили сімох та поранили п’ятому ятьох російських окупантів”, – йдеться у повідомленні.

У штабі підкреслили, що українські військовослужбовці знищили також військову вантажівку противника.

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