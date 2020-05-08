Вбили і з’їли колишнього міліціонера: харківським канібалам винесли вирок

У Харкові Орджонікідзевський районний суд засудив батька і сина, яких звинувачували в жорстокому вбивстві чоловіка і канібалізм, до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляє видання Newsroom, в рахунок строку їм зарахують час, проведений під вартою, — з 13 жовтня 2018 року. Крім того, засуджених зобов’язали виплатити вдові та синові вбитого понад півмільйона гривень. Також повідомляється, що поки рішення не набуло чинності і може бути оскаржено в апеляції.

Нагадаємо, що восени 2018 року в Харкові знайшли тіло чоловіка без голови і м’яких тканин на ногах, спині та грудній клітці. Незабаром були затримані двоє місцевих жителів — 41-річний чоловік та його 20-річний син. З’ясувалося, що вони познайомилися з колишнім автоінспектором, а потім з-за сварки під час пиятики вбили його. Слідство встановило, що смертельний удар ножем завдав глава сімейства, а його син тримав гостя. Шматки м’яса, зрізані з тіла убитого, пішли на приготування їжі…

Видання зазначає, що суд прийняв до уваги наслідки мінно-вибухової травми, яку старший із засуджених отримав під час бойових дій на Донбасі, а також те, що його син співпрацював зі слідством.