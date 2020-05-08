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Понад 20 учасників мітингу у Владикавказі стали фігурантами кримінальних справ

08.05.2020

Более 20 участников митинга во Владикавказе стали фигурантами уголовных дел

Понад 20 учасників владикавказ мітингу проти самоізоляції стали фігурантами кримінальних справ, передає управління МВС Північної Осетії.

У відомстві повідомили, що всього на мітингу затримали більше 100 осіб, близько 40 з них раніше притягувалися за статтями загальнокримінальної спрямованості, у тому числі за грабежі, розбої, крадіжки, а також злочини у сфері незаконного обігу наркотиків».

МВС не уточнює, за якими саме статтями були порушені кримінальні справи.

20 квітня в столиці Північної Осетії пройшов перший в країні мітинг проти режиму самоізоляції. Учасники акції вимагали негайного зняття заборон, вказуючи, що з-за відсутності роботи їм нічим годувати сім’ї. На мітингу глава Північної Осетії В’ячеслав Битаров казав, що всіх затриманих відпустять.

 

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