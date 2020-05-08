Понад 20 учасників мітингу у Владикавказі стали фігурантами кримінальних справ

Понад 20 учасників владикавказ мітингу проти самоізоляції стали фігурантами кримінальних справ, передає управління МВС Північної Осетії.

У відомстві повідомили, що всього на мітингу затримали більше 100 осіб, близько 40 з них раніше притягувалися за статтями загальнокримінальної спрямованості, у тому числі за грабежі, розбої, крадіжки, а також злочини у сфері незаконного обігу наркотиків».

МВС не уточнює, за якими саме статтями були порушені кримінальні справи.

20 квітня в столиці Північної Осетії пройшов перший в країні мітинг проти режиму самоізоляції. Учасники акції вимагали негайного зняття заборон, вказуючи, що з-за відсутності роботи їм нічим годувати сім’ї. На мітингу глава Північної Осетії В’ячеслав Битаров казав, що всіх затриманих відпустять.