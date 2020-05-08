Обнаружен редчайший суперкар Ferrari Саддама Хусейна

В иракском городе Эрбиль нашли знаменитую Ferrari F40. Ранее этот автомобиль был в гараже Саддама Хусейна и долгое время его считали утерянным, сообщает Motor1.

Суперкар Феррари использовал сын Саддама Удей, но наездил на ней всего 3700 км. После его смерти автомобиль надолго пропал и теперь всплыл в иракском Курдистане.

Ferrari F40 хранится в гараже у одного местного богача. Место нахождения гаража держат в строжайшем секрете, а охраняют его автоматчики. Владелец не рассказывает, как ему удалось найти машину.

Автомобиль покрыт слоем песка, а часть деталей с него сняли еще лет 20 назад во время ремонта в Турции. Конечно, купе требует реставрации, но в общем оно не так плохо сохранилось.

Нынешний владелец готов продать Феррари Ф40 и просит за нее 1,15 млн. долларов. Интересно, что он берет только кэшем.