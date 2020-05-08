На Київщині у відділенні поліції померла жінка, – ЗМІ

У відділенні поліції міста Васильків Київської області померла жінка, затримана за проникнення в чуже приміщення.

Про це повідомляє “УНН” з посиланням на правоохоронців у п’ятницю, 8 травня.

Інцидент стався два дні тому, але відомо про це стало зараз. Стверджується, що 44-річна жінка разом з двома чоловіками проникла в квартиру в одному з багатоквартирних будинків у Василькові.

Там вони розпивали спиртне. Під час застілля один з чоловіків схопив сокиру і декілька разів вдарив руків’ям по тілу іншого чоловіка і жінку. Після чого відібрав у них мобільні телефони та гроші і зник з місця злочину. “Побиті товаришем були затримані поліцією в тій же квартирі і доставлено у відділення поліції. Там жінці стало погано. Її оглянув лікар, але від госпіталізації вона відмовилася. Через 30 хвилин після цього жінка померла”, – йдеться в повідомленні.

Зараз проводиться перевірка всіх обставин. Затримано чоловіка, який напав на товаришів.