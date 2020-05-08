Пострадянська ментальність нинішньої української влади тягне її від Брюсселя в бік Москви, – Геращенко

Ірина Геращенко нагадала на своїй сторінці в Facebook, що 8 травня весь цивілізований світ відзначає День пам’яті і примирення. Народна обраниця від партії «Європейська солідарність» нагадала, що Україна приєдналася до нього у 2015 році, після підписання Петром Порошенком відповідного указу.

Геращенко підкреслила, що ідеологія Дні пам’яті та примирення – ніколи знову. Символом цього дня стали червоні маки, як пам’ять про кров мільйонів солдатів і цивільних, пролитої в цій бійні.

Між тим ідея шовіністичного «руського світу» – це «можемо повторити» і брязкання зброєю. Відчуваєте різницю? За словами Геращенко, нинішня українська влада, прикриваючись карантином, не збирається відзначати День пам’яті і примирення. Зрозуміти її можна – пострадянська ментальність тягне її від Брюсселя в бік Москви.

Також влада ніяк не реагує на чергові спроби Володимира Путіна переписати історію, не помічає перейменування Луганська та Донецька у Ворошиловград і Сталіно, зберігаючи повне мовчання. Парламент 9-го скликання навіть не зміг вчасно зробити заяву до закінчення війни в Європі.