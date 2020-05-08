У львівському храмі УГКЦ у 4 священників і 2 співробітників виявили COVID-19

У 4 священників і двох співробітників храму Української греко-католицької церкви у Львові діагностували коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Львівської архієпархії УГКЦ.

“За результатами вірусологічного дослідження COVID-19 виявили у 4 священнослужителів Собору святого Іоанна Хрестителя, а також у двох співробітників храму. У будівлі храму проведена дезінфекція відповідно до санітарних вимог”, – зазначено в повідомленні. Храм розміщений на вулиці Зубрівська у Сихівському районі Львова.

Львівська архієпархія УГКЦ просити віруючих дотримуватися обмежень, встановлених карантином і зокрема, участі в богослужіннях.

Як повідомлялося, 8 травня вранці у Львівській області загалом налічувалося 660 осіб, інфікованих коронавірусом, 18 осіб померло, 138 одужали. За минулу добу в області діагностували коронавірус у 65 осіб.