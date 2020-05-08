Москаль запідозрив Геруса у держзраді і написав заяву генеральному прокурору

Геннадій Москаль повідомив на своїй сторінці в Facebook, що звернувся до Ірини Венедиктової. Колишній керівник Закарпатської ОДА пояснив, що приводом для звернення до генерального прокурора стали підозри щодо Андрія Геруса.

За словами Москаля, в діях народного депутата від партії «Слуга народу» є всі ознаки державної зради.

Це, зокрема, умисні дії, спрямовані проти суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, економічної та інформаційної безпеки держави. Крім того, екс-губернатор підозрює народного обранця в шпигунстві, і надання іншій державі та/або іноземній структурі (або її представникам) допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

У заяві Москаль перерахував факти, які, на його думку, можуть свідчити про роботу голови енергетичного комітету парламенту агентом впливу РФ. Колишній губернатор також зазначив можливі джерела, через які російські спецслужби передавали кошти Герусу.