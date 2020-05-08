У Твері з будівлі колишнього НКВС демонтували меморіальні дошки про розстріляних поляків

У Твері з будівлі Медакадемії, де раніше знаходилося управління НКВД, зняли дві меморіальні дошки, присвячені розстріляним у 1940 році польським військовополоненим. Про це у своєму фейсбуці повідомив активіст Артем Важенков.

Демонтувати таблички в грудні зажадала прокуратура Твері, яка вирішила, що вони були встановлені з порушенням закону. Перша дошка з’явилася на будівлі в 1991 за ініціативою тверського відділення «Меморіалу», а друга у 1992 році за ініціативи польської організації «Катинська родина».

Написи на табличках говорять: «В пам’ять про замордованих. Тут у 1930-50-ті роки знаходилося Управління НКВД-МГБ за Калінінської області та його внутрішня в’язниця» і «Пам’яті поляків з табору Осташков вбитих НКВС у Калініні заради застереження світу».