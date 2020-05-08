Бойцовский пес: чихуахуа показала характер, не стерпев насмешек хозяйки

Многие считают, что чихуахуа — порода собак, которых только в сумке носить. Однако в маленьком тельце скрывается недюжинный характер и отважное сердце. История говорит, что во времена инков эти малыши были приравнены к священным животным. Но после разгрома государства испанскими конкистадорами чихуахуа вынуждены были скрываться в джунглях: они научились рыть норы и лазить по деревьям, спасаясь от хищников. И выстояли.

Потому маленькие воины не готовы терпеть насмешки ни от кого, даже от хозяев, что наглядно продемонстрировало видео, размещенное в Сети.

Чихуахуа совсем не обрадовали насмешливые действия хозяйки, которая трогала собаку за мордочку пластиковыми мини-руками, надетыми на пальцы.

Пользователи были недовольны действиями девушки: «Ну зачем дразнить собаку? Видно же, что она нервничает и злится», «Это жестоко! Собака напугана и в стрессе. Не надо держать дома собаку, если не умеете с ней обращаться».

Некоторые пользователи были не на стороне собаки: «Да просто чихуахуа — это маленькие исчадия ада! Они всегда злые, не важно, что с ними делают», «У моей мамы такая же собака. Она бросается на нее при каждом удобном случае, словно психованный бойцовский пес».

golos.ua