Нацисти і радянська Росія напали на Польщу в 39-му. Потім загинуло майже шість мільйонів поляків, – Дуда

Завершення Другої світової війни було для Польщі “солодко-гіркою датою”, оскільки з одного боку завершилася кривава війна, але з іншого – Польща потрапила в радянську зону впливу.

На цьому 8 травня після покладання квітів до могили Невідомого солдата у 75-ту річницю завершення Другої світової війни в Європі заявивши президент Польщі Анджей Дуда.

“Для нас – це солодко-гірка дата. Солодка, оскільки 75 років тому завершилася Друга світова війна, завершилося кривава бійня в історії XX століття і у світовій історії, коли життя втратили майже шість мільйонів поляків, зокрема три мільйони громадян Польщі єврейського походження”, – зазначив Дуда. Він підкреслив, що на Польщу в 1939 році напали два агресори: 1 вересня – гітлерівська Німеччина, а 17 вересня – радянська Росія.

Дуда зазначив, що після травневе подій 1945 року на карті Європи знову з’єднання явилася Польща, але “не як країна повністю вільна і суверенна, а як країна в радянській сфері впливу”. “Це є тім гірким елементом”, – констатував Дуда. Він підкреслив, що потрібно пам ” ятати про жертви усіх тих, хто боровся, страждав і загинув на фронтах Другої світової війни