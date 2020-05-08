Коли українці поїдуть в Туреччину і Єгипет: туроператор назвав приблизні дати

Українці в 2020 році вже не полетять на відпочинок у Туреччину, а Єгипет, Європа і Азія відкриються не раніше осені.

Про це на умовах анонімності в коментарі розповів директор одного з найбільших українських туроператорів. За його словами, з-за цього тревел–бізнес знаходиться у повній катастрофи, восени очікуються банкрутства.

«У туристичному бізнесі повна катастрофа. Туреччина до кінця липня закрила вліт для України, як однієї з 16 країн, яким заборонено відвідувати її і транзитить. Можливо, в кінці липня там відкриють певні аеропорти на узбережжі, але наші туроператори в цьому році туди не полетять», – зазначив він.

За його словами, починати програми в Туреччину з середини липня або початку серпня немає ніякого сенсу, це буде дуже дорого. А от Європа і Єгипет для іноземних туристів відкриються в кінці серпня-перших числах вересня.

«Ціни на Єгипет залишаться на колишньому рівні. Там живуть практично на нулі за рахунок українців. А наші люблять все на шару, їздять за 300 доларів, а 500 вже дорого. Шведські столи теж скасовувати ніхто не буде. Якщо німцеві не дати шведський стіл і необмежену кількість пива, він просто туди не поїде. А його там чекають!», – пояснив експерт.

А ось країни Азії, на його думку, для України можуть відкритися вже глибокої осені.

«На Балі було всього лише дві смерті від коронавіруса, а від малярії там помирають сотні і тисячі в рік. Індонезія ввела карантин, тому що теж перебуває в міжнародній корпорації. Першими до них полетять азіати. Китай підтверджує, що з травня починає польоти в Індонезію, а от Україна не раніше глибокої осені», – підсумував він.