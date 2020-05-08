Журналіст розкрив ймовірне розташування Путіна: «замкнувся в бункері»

Президент Росії Володимир Путін перебуває у максимальної ізоляції, ні з ким не спілкується і не проводить публічних зустрічей.

Про це в інтерв’ю «Фактам» розповів кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк. За його словами, найімовірніше російський лідер перебуває у своїй резиденції, з-за чого виникло вираз «сидить у бункері».

«Путінський «бункер» – це все-таки річ абстрактна. Зрозуміло, Путін зараз ні з ким не спілкується і не проводить публічних зустрічей. З великою часткою ймовірності можна вважати, що він живе у своїй резиденції в Ново-Огарьово в максимальної ізоляції, щоб ніхто випадково не приніс йому цю коронавирусную заразу. Тому і виник вираз «сидить у бункері». Напевно в справжній бункер він спуститься в разі, якщо Росія затіє ядерну війну із Сполученими Штатами. А поки – гуляє один між берізками», – зазначив журналіст.

Цимбалюк зазначив, що йому раз вдалося побувати в цій резиденції. Це відбулося в часи, коли українські представники ще приїжджали на переговори до Росії.

«Там навколо дуже високий паркан, кілька кілець охорони, прекрасний парк, будинок, то є все, щоб жити і працювати, не покидаючи територію», – підкреслив журналіст.