Вмирають від COVID-19 в два рази частіше: дослідження вказали на основну групу ризику

У чоловіків в два рази більше шансів померти від COVID-19, ніж у жінок.

Про це говорять дані досліджень, якими керував доктор Бен Голдакр з Оксфордського університету, повідомляє DailyMail. За його словами, вони перевірили 5707 осіб, які померли від COVID-19 у період з 1 лютого по 25 квітня 2020 року.

У результаті виявилося, що чоловіки вмирали в 1,99 разів частіше, ніж жінки. Крім того, була підтверджена залежність смертності від віку.

«Люди у віці 60 років мали в два рази більше шансів померти, ніж люди у віці 50 років, в той час як ризик для людей старше 70 років зріс у п’ять разів. Для людей старше 80 років він був у 12 разів вище», – йдеться в дослідженні.

У чоловіків в два рази більше шансів померти від COVID-19, ніж у жінок

За словами Бена Голдакра, дані дослідження допоможуть при ослабленні карантинних заходів у Британії. Мовляв, на роботу можна буде випускати молодих і здорових британців, в той час як для інших вікових категорій залишати певні заходи.