Помилочка вийшла. Російський ТРЦ опублікував фото Гітлера як ветерана другої світової війни

У російському Челябінську торговий центр «Космос» помилково опублікував фотографію Адольфа Гітлера як учасника Другої світової війни. Про це повідомляє Дощ.

У Челябінську був оголошений патріотичний конкурс «Імена героїв», приурочений до 75-річчя Дня Перемоги. В рамках акції в групі «Космосу» помилково опублікували фотографію Адольфа Гітлера без вусів. На це звернув увагу телеграм-канал «Минправды».

За правилами конкурсу, учасникам потрібно надіслати фото та коротку біографію їхніх родичів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні.

Знімок Гітлера виклали напередодні, підписавши його ім’ям ветерана війни Суміна Володимира Володимировича.

«В 1942 році вирушив на фронт. Воював під Курськом і Москвою. В 1945 році помер у Вісло-Одерської операції», – говорилося в описі.

Скрін з групи торгового центру «Космос» /»Минправды»

Повідомляється, що пізніше видалили адміністратори групи посаду і вибачилися за помилку. Вони зазначили, що їм «довелося витратити час, щоб переконатися», хто насправді зображено на знімку. «У нас навіть не могло виникнути думки про те, що у кого-то з Великою Перемогою, з найголовнішим святом нашої країни, можуть виникнути інші асоціації», – пояснили адміністратори пабліка.

Раніше в Усинске до святкування 9 травня повісили плакат з зображенням фінського солдата. У Другій світовій війні Фінляндія билася на боці Німеччини. Плакат зняли через кілька годин після критики в соцмережах. Через цього інциденту прокуратура винесла застереження чолі Усинска Миколі Такаеву.