«Глави регіонів не вправі винаходити заходи щодо залякування людей»

Путіна закликали дати оцінку словами липецького губернатора про розгоні людей хімікатами

Депутат Липецького облради Олег Хомутинников направив президенту Росії Володимиру Путіну, голові партії «Єдина Росія» Дмитру Медведєву і генпрокурору РФ Ігорю Краснову лист, в якому закликав оцінити слова губернатора Липецької області Ігоря Артамонова, порівняв на нараді місцевих жителів з кліщами і запропонував розганяти порушують режим самоізоляції хімікатами. Про це депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook і доклав копію звернення.

Він нагадав, що Путін свого часу призначив Артамонова т.в.о. губернатора, а Медведєв — керівником регіонального відділення партії влади. «Крім того, в січні цього року Путін заявляв, що „потрібно суворіше підходити до тих людей, які хамлять, але при цьому займають якесь посадове становище“. Поведінка голови Липецької області, впевнений, є яскравою ілюстрацією подібного хамства. Ось і дізнаємося співвідносяться слова президента з реальністю», — зазначив Хомутинников.

Парламентарій просить вивчити аудіозапис, на якому Артамонов і мер Липецька обговорюють розгін людей хімікатами, і «оцінити наскільки їх фрази відповідають правовим і моральним нормам, а також шанобливого ставлення до громадян». «Вважаю, що глави російських міст і регіонів, здійснюючи свої повноваження, не має права називати людей слабоумными, гопниками, порівнювати їх з кліщами і винаходити різні заходи по їх залякування», — вважає депутат.

Нагадаємо, що з’явилася раніше в телеграм-каналі «Чорнозем» аудіозаписи липецький губернатор і мер Липецька Євгенія Уваркіна говорять про застосування дезінфікуючих засобів, у яких «принцип туману і дуже велике покриття». Розглядаються території, де можна розпорошити хімікати. Артамонов заявляє, що «ось ця страшна штука повинна сприяти розгону людей, [щоб вони думали]: „ай-ай, ой-ой, зараз нас, як кліщів, потравят“». При цьому місцевих жителів чиновники називають «гопниками» і «слабкими розумом». «А раптом поляжуть?» — запитує мер, і тут же лунає сміх.

У прес-службі адміністрації Липецької області підтвердили достовірність запису, зазначивши, що ця розмова відбулася ще на початку квітня на нараді, де обговорювалися заходи боротьби з коронавірусом, в тому числі дезінфекція громадських місць. Слова глави регіону в прес-службі назвали «вирваними з контексту», вказавши, що завдавати шкоди здоров’ю людей ніхто не збирався. Прокуратура Липецької області раніше не знайшла підстав для перевірки слів губернатора. Старший помічник прокурора регіону Тетяна Ткачова уточнила причину — тому що не було жодних звернень з цього приводу.

53-річний Ігор Артамонов був призначений президентом РФ т.в.о. губернатора Липецької області у жовтні 2018 року. До цього він обіймав посаду віце-президента Ощадбанку — голови Среднерусского банку. У вересні 2019 року Артамонов з результатом 67,29% переміг на губернаторських виборах.