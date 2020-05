На Земле резко изменится климат

На Земле наступит катастрофическая жара

Через 30 лет от тепловых волн на Земле может пострадать до трети всего населения планеты.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Хвиля.

Климат Земли неуклонно меняется в связи с рекордными выбросами углекислого газа в атмосферу. Тысячелетиями люди жили в пределах комфортной температурной ниши, когда диапазон среднегодовых температур не превышал 11-15 градусов Цельсия. Однако, по прогнозам ученых, в ближайшие 50 лет географическое положение температурной ниши изменится сильнее, чем за шесть тысяч лет.

По оценкам экспертов, к 2050 году в жарких странах температура воздуха станет опасной для человека, особенно для бедных слоев населения, которые не смогут купить кондиционеры. Согласно прогнозу, на территории проживания трети населения Земли средние годовые температуры превысят 29 градусов Цельсия. На данный момент такие температуры характерны для 0,8% территории планеты, причем большую часть занимает пустыня Сахара.

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что в 2020-2024 годах на Земле будет установлен новый температурный рекорд, особенно в высоких широтах и на суше, при более медленном потеплении океанов. Эксперты обращают внимание на усиливающиеся физические признаки изменения климата и воздействия на планету, достигшие рекордных значений за последние пять лет. При этом температура – это лишь один из климатических индикаторов. Важное значение имеют концентрация двуокиси углерода в атмосфере, нагревание и усиление кислотности океана, повышение уровня моря и изменение баланса массы морского льда в Арктике и Антарктике.

Как сообщала «Хвиля», Украина все чаще сталкивается с пожарами, пылевыми бурями, смогом и недостатком воды. Экологи обращают внимание, что Киеву и другим северным городам стоит быть готовыми и к такому синоптическому явлению, как пылевой шторм. В стране пересыхают не только реки, но болота и леса. Проблемы с лесными пожарами – это только начало. Летом будут гореть торфяники. А еще в ближайшее время украинцев ожидает массовое усыхание не только сосновых лесов, но и, например, ольховых или березовых, для которых из-за засухи резко изменились лесорастительные условия.