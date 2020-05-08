Фінансову піраміду B2B Jewelry афериста Миколи Гонти офіційно визнали шахрайської

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) попередила споживачів фінансових послуг щодо інвестування в проект «B2B Jewelery», яка має сумнівні ознаки і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.

Про це в п’ятницю, 8 травня, повідомляє прес-служба НКЦПФР в Facebook.

«Даний проект пропонує громадянам придбання ювелірних виробів і подарункових сертифікатів, за якими нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні реквізити особи, яка її видала.

«B2B Jewelery» не є назвою конкретного юридичної особи, а отже відсутні чітко визначені відповідальні особи по зобов’язаннях за залученими коштами від громадян України», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, практично всі транзакції в магазинах «B2B Jewelery» здійснюються у готівковій формі, що не дозволяє встановити зв’язку з реальними бенефіціарами проекту.

«НКЦПФР вбачає в діях проекту «B2B Jewelery» грубе порушення вимог чинного законодавства України. Відповідну діяльність по залученню коштів населення і виплату відсотків прибутку можуть здійснювати винятково банки і кредитні спілки, зареєстровані на території України, мають відповідні ліцензії», — відзначили в прес-службі.

Крім того, в НКЦПФР вже повідомили в правоохоронні органи про порушення законодавства з боку проекту «B2B Jewelry» і його соціальної небезпеки.

У зв’язку з відсутністю можливості ідентифікації конкретного юрособи і відповідних повноважень щодо встановлення такої ідентифікації, НКЦПФР не може здійснити адміністративні заходи належного реагування щодо B2B Jewelry.

«Комісія відзначає, що інвестування в зазначений проект створює значні ризики втрати інвестованих коштів для інвесторів. Закликаємо громадян бути обачними і ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти!», — зазначили у відомстві.

Про всіх випадках невиконання зобов’язань проектом «B2B Jewelery» комісія просить повідомляти на електронну скриньку [email protected]