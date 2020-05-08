Кличко загрожує поверненням до жорсткого карантину в Києві

У Києві поступово починають знімати обмежувальні заходи, які були введені урядом через коронавіруса, а також готуються до запуску міського транспорту, але можуть повернутися і до жорстких обмежень, у разі спалаху хвороби.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу ZIK.

«Ми повільно знімаємо обмеження. Але поступове зняття обмежень не означає зняття всіх обмежень. Якщо ми будемо запускати роботу великих торгових центрів, то нам потрібно буде запускати як мінімум наземний транспорт. І ми готуємося до цього. Але прошу ще трохи почекати. На початку 20-х чисел, 21-22-го, ми вже збираємося вводити ще більші пом’якшення. Але ми спираємося виключно на цифри, які отримуємо від лабораторного центру. І якщо раптом у нас буде спалах інфекції, ми всі можемо зламати і знову перейти до жорсткого карантину», — заявив Кличко.

Також він нагадав, що в Києві з 11 травня вже можна відвідувати парки, працювати малому та середньому бізнесу, але з обмеженнями.

При цьому ТРЦ будуть відкриватися, як зазначив мер, тільки на другому етапі ослаблення карантину.