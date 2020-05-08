Названий ранній симптом коронавіруса, пророкує тяжкість захворювання

Професор відділення хірургії Університету Цинциннаті Ахмад Седагхат з’ясував, який симптом коронавіруса є найбільш раннім.

Виявилося, що це — втрата нюху.

Реліз його дослідження опублікований на порталі EurekAlert.

Медик провів опитування серед заражених жителів швейцарського кантону Аргау, у 61 з них була аносмія.

Втрата чутливості до запахів проявлялася приблизно на 3 день захворювання.

Крім того, професор прийшов до висновку, що ступінь втрати нюху корелює з тяжкістю протікання інших симптомів COVID-19.

Якщо аносмія була значною, то і кашель, задишка і лихоманка були сильнішими.