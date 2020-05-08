«Терпіння суспільства вистачить на два місяці»: «Левада-центр» передбачив швидкі масові протести в Росії

До середини літа росіяни можуть вийти на масові протести з-за падіння рівня життя, вважає глава «Левада-центру» Лев Гудков.



«Я думаю, що терпіння у товариства вистачить ще на два місяці. Це абсолютно точно.

А ось після двох місяців люди почнуть усвідомлювати, що настав межа.

Російське терпіння — дуже важливий фактор», — цитують сьогодні Гудкова «Відкриті медіа».

За словами соціолога, росіяни можуть почати протестувати проти карантинних заходів, вимагати фінансової підтримки від держави та більшої економічної стабільності в цілому.

«При відсутності загальнонаціональних лідерів протесту і мережної організації в масштабах країни напруга почне рости, але не буде знаходити виходу.

Звичайно, до якоїсь межі», — зазначив Гудков.

Він нагадав, що поступово збільшується невдоволення карантинними заходами, так як люди втрачають роботу або стикаються зі скороченням зарплат, у той час 70% населення взагалі не мають заощаджень на випадок кризи.

«Через місяць-півтора ми можемо побачити конкретні форми протесту, вихід людей на вулиці або інші ексцеси, пов’язані з вимушеною самоізоляцією», — вважає соціолог.

Майже половина — 48% — росіян вважають неадекватними антивірусні заходи, введені владою, показало опитування «Левада-центру».

«Президент вмовляє населення сидіти вдома, йде від прямої відповідальності і нічого суттєвого не говорить», — пояснив Гудков.

На початку квітня опитування «Левади» показав рекордне падіння рейтингу схвалення президента Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) — до 59%. Такого рівня він не досягав жодного разу за весь час президентства Путіна.

«Чому [рейтинг] знижується — більш-менш зрозуміло: падають доходи населення, зростає невизначеність, відсутні перспективи, особливо у тих, хто не працює на держпідприємствах, у зайнятих поза бюджетної сфери», — заявив Гудков, коментуючи цей результат.