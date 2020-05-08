ФБК знайшов у віце-мера Москви одяг і прикраси на 15 млн рублів

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального вивчив фотографії заступника мера Москви з питань соціального розвитку Анастасії Ракової і прийшов до висновку, що її гардероб варто як мінімум 15 мільйонів рублів.

На квітневій фотографії, де мер Сергій Собянін разом з Раковою відвідує будівництво лікарні в Новій Москві, на ній надіті, як стверджується, палантин Chanel за 77,5 тисяч рублів і пальто Loro Piana за 448 тисяч рублів. Під час одного з інтерв’ю заступник мера надіті брюки, жакет і туфлі загальною вартістю 435 тисяч рублів. З фотографій і відео у Анастасії Ракової виявили дорогі ювелірні прикраси: наприклад, на одному із засідань уряду Москви вона з’явилася в діамантовій підвісці Graff вартістю 8 362 500 рублів.

За офіційною декларацією, середній дохід віце-мера за останні п’ять років становить сім мільйонів рублів в рік. Ракова не заміжня, інших джерел доходу, крім держслужби, у неї немає, зазначили у фонді.

“Це тільки те, в чому вона вирішила сфотографуватися. Що у неї ще є, враховуючи смаки і розмах, страшно уявити. Очевидно, що Ракова живе далеко не на зарплату віце-мера. Але їй навіть не приходить в голову це приховувати. Вона з гордістю носить докази своєї корупції на собі, не соромиться з’являтися в них на публіці і виступати на федеральних каналах. Їй абсолютно байдуже, чи впізнає хтось ціну її речей, тому що вона нічого не боїться”, – заявили в ФБК. Сама Ракова поки затвердження фонду не коментувала.