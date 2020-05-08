У Дніпрі підліток відкрив стрілянину по перехожих: всі подробиці

У середу, 6 травня, в Дніпрі на площі Привокзальній невідомий відкрив стрілянину з вікна. Стрілком виявився неповнолітній юнка, який ймовірно перебував під дією наркотиків. Про це повідомляє Інформатор.Подія сталася вдень.15-річний підліток відкрив стрілянину з балкона 2 поверху, погрожуючи перехожим “винести мізки”, паралельно знімаючи свою поведінку для соцмереж. Хлопець стріляв 9 разів.

Неадекватного підлітка затримали. У справі розбираються правоохоронці. За даними пабліку, дитина не вперше відкриває стрілянину. Тож з’ясовувати обставини події поліцейські будуть разом із батьками непутящого хлопця.