Комаровський жорстко виступив проти суворого локдауна

Відомий український педіатр Євген Комаровський припустив, що чим суворіше карантинні заходи вводяться в країні, тим на довше їх доведеться розтягувати.

Як він пояснив в інтерв’ю «Ехо Москва», якщо розтягувати карантин на довгий час, то багато людей може померти не від коронавіруса, а від інших хвороб. Крім того, від цього надто постраждає економіка країни

За його словами, дітей вже можна відправляти в навчальні заклади, однак жоден політик не зважиться на цей крок.

«Я б негайно вигнав молодь у школи та університети – нехай вони хворіють, інакше їх батьки просто не в змозі будуть їх годувати. Це дуже скоро може статися. Це зробив би я як педіатр, а тепер уявімо собі, що таке рішення політик прийняв, наприклад мер, про відкриття шкіл. Для того, щоб відправити дитину до школи, потрібно переконатися, що у нього вдома немає літньої бабусі, яку він може заразити, і надалі вона помре», – сказав Коморовський.

Він запропонував у такому разі селити літніх людей в готелі, а дітей все ж відправляти у школи.

«Але готелі стоять порожні – ізолюйте бабусь і дідусів, а дітей відправте в школу. Це політичне рішення, тому що в одного з 10 тисяч дітей реально можлива важка небезпечна форма коронавіруса. Якщо така дитина помре, то в цьому буде винен політик, який дозволив йому піти в школу», – сказав Коморовський.