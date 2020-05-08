У США влаштовують коронавирусные вечірки, щоб заразитися інфекцією

У штаті Вашингтон влаштовують коронавирусные вечірки. Люди приходять на них, щоб повеселитися і заразитися COVID-19.

Таким чином люди не хочуть покінчити з життям. Вони сподіваються перехворіти нової хворобу в легкій формі, отримати імунітет і повернутися до звичайного життя, пише Tech Times.

Першими подібними заходами стали вечірки в штаті Вашингтон, але їх змогла розкрити поліція. Особлива умова таких вечірок – щоб були присутні люди, які хворіють на коронавірус.

На тій вечірці, яку поліція розкрила, серед запрошених людей були носії коронавирусной інфекції. Інші гості прагнули з ним поспілкуватися.

Двоє людей з близько 20 прийшли людина вже отримали позитивні результати тесту на коронавірус. Їх вирішили не госпіталізувати, тому що у хворих немає ознак важкого перебігу захворювання.