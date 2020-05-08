У помічника віце-президента США знайшли коронавірус. Раніше інфікувався помічник Трампа

У помічника віце-президента США Майка Пенси підтвердили коронавірус, а раніше захворів помічник президента Дональда Трампа.

Про це прес-служба Пенси розказала у відповідь на запит NBC News, – передає Громадське.

Видання зазначає, що цю інформацію речник віце-президента заявив у п’ятому ятницю, 8 травня, але не одразу, коли надійшов запит. Імені інфікованого не називають. Через позитивний тест співробітника його штату Пенс із запізненням вилетів з авіабази Ендрюс у місто Де-Мойн, штат Айова.

Видання нагадує, що и Трамп і Пенс ніколи не надівають медичних масок, хоча це рекомендує CDC, за що отримують велику порцію критику. Зокрема віце-президента США розкритикували за відвідини без засобів захисту лікарні у місті Рочестер, штат Міннесота.