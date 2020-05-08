Як вугілля з ЛДНР за допомогою пособника і спонсора бойовиків Андрія Орлова потрапляє на Кременчуцький завод

Журналісти розкрили схему незаконного транспортування вугілля з Донбасу.

Інформація про те, що вугілля з непідконтрольною території Донбасу через Росію вивозиться в Україну і країни ЄС, вже давно не є секретом. Про це журналісти і експерти говорять вже не перший рік. У телеграм-каналі «Вышел в степь донецкую» опубліковані дані про те, що підприємства бізнесмена Андрія Орлова, який володіє Европромбанком в Україні, працюють у Донецьку і перепродують вугілля з непідконтрольних Україні територій в Росію, а потім завозять в Україну для Кременчуцького заводу технічного вуглецю.

Бізнес Андрія Орлова на Донбасі

Компанія «ИСТЭК» Андрія Орлова зараз — один з головних гравців на цьому нелегальному ринку. Історія цієї компанії цікава і багатогранна. І дуже стане в нагоді правоохоронним органам будь-якої країни, в тому числі країн ЄС і конкретно Естонії, де зараз проживає сам Андрій Орлов.

З 2008 єдиним засновником компанії «ІСТЭК» значився чоловік сестри Андрія Орлова — Орлов Володимир Олександрович (раніше був засновником у парі з Орлової Ольгою Олександрівною — дружиною Андрія Орлова), але восени 2017 він вибув із складу засновників, і замість нього засновниками компанії стають російські громадяни.

При цьому Володимир Орлов не задекларував доходи від продажу належних йому корпоративних прав компанії «Минув». Та у 2017-му одним з таких засновників ТОВ «ІСТЭК» став якийсь Бобликов Павло Дмитрович, який є також засновником і керівником російської компанії ТОВ «Єдина система». Ця російська компанія знаходиться за домашньою адресою засновника: р. Москва, вул. Краснопрудная, будинок 22 а, кв. 13. Ця компанія була зареєстрована 9 грудня 2016 року зі статутним капіталом 10 тис. рублів. Основний вид діяльності компанії: оптова торгівля твердим, рідким та газоподібним паливом. Виручка компанії за 2018 склала 79 млн. руб. Можливо, і швидше за все саме ця компанія бере участь в реалізації донецького вугілля, під виглядом російського.

У червні 2015 свій юридична адреса – р. Донецьк, вул. Майська, 66, на якому були зареєстровані багато компанії, підконтрольні Андрію Орлову, ТОВ «ІСТЭК» змінило на: р. Донецьк, вул. Тамбовська, будинок 1, а для поштового листування компанія має а/с 96, м. Київ, 02140. Але вже за 2018 ТОВ «ІСТЭК» показало нульову виручку.

А 18 лютого 2019 Фіскальна служба України анулювала свідоцтво платника ПДВ, так як ТОВ «ІСТЭК» надавало більше року декларації про відсутність поставок.

При цьому компанія, згідно з її балансу, на кінець 2018 володіла основними засобами в розмірі 230 млн. грн., запаси на складі перевищували 150 млн. грн., а дебіторська заборгованість — 400 млн. грн. До того ж компанія активно судилася з Промінвестбанком України, щоб не платити за кредитами, за якими вона виступила поручителем.

Хоча філія ТОВ «ІСТЕК» — Горлівський коксохімзавод, який знаходиться на території «ДНР», благополучно працює. До речі, адреса реєстрації коксохімзаводу вказаний р. Донецьк, вул. Майська, 66, тобто — попередній юридична адреса ТОВ «ІСТЭК».

ІСТЭК VS ИСТЭК

У Донецьку продовжує працювати компанія «ИСТЭК» (уже не «ІСТЭК»), за адресою р. Донецьк Донбаський провулок-1 і займається вугіллям. Саме «ИСТЭК» зараз і є основною компанією Андрія Олова, яка торгує вугіллям з території «ДНР» і поставляє, в тому числі вугілля вже російської компанії «Углемет».

Компанія «Углемет», в свою чергу, була зареєстрована зі статутним капіталом 10 тисяч рублів 19 грудня 2011 в Ростовській області, р. Новошахтинськ, вул. Енгельса, 2, корпус Б, офіс/квартира 3, а 7 листопада 2018 компанія була ліквідована. Рішення про ліквідацію було прийнято ще 1 листопада 2017 року та ліквідатором була призначена Тетяна Минмухаметова, директором і засновником компанії був Максим Минмухаметов (Краснодарський край). Виручка компанії за 2017 р. – 510 млн. крб.

Але в 2018-му, після ліквідації «Углемет», в результаті перейменування іншої компанії — ТОВ «Промтехно», власником якої був Максим Минмухаметов, з’явилося знову підприємство зі старою назвою і тим же власником. Засновником ТОВ «Промтехно» / ТОВ «Углемет» значиться Максим Минмухаметов. Виручка компанії за 2018 – 662 млн. руб.

За допомогою китайської платформи можна навіть простежити схему продажу кам’яновугільної смоли, виробленої на території «ЛДНР». Так, ТОВ «ИСТЭК» з території «ЛДНР» експортує кам’яновугільну смолу в Ростовську область нібито на свою дочірню компанію ТОВ «ИСТЭК», розташовану за адресою: 346703 Ростовська обл., Аксайскій район, хутір Леніна, вул. Західна, 9, будівля Літер А, кімната 30. (за цією адресою в Росії зареєстровано ТОВ «ГРАНДФАЯНС».

Як вугілля Донбасу потрапляє на підконтрольну територію

Основним покупцем у ТОВ «ИСТЭК» виступає ТОВ «Компаунд», яке зареєстровано за адресою: 301661, Тульська обл., р. Новомоссковск, вул. Комсомольське Шосе, д. 72, оф.5.

У свою чергу, основним споживачем ТОВ «Компаунд» є український резидент — «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (00152299), яке входить в групу сім’ї Балдис.

Ключові власники — Мирослав і Андрій Балдис. Компанії групи працюють в декількох напрямках: санаторна діяльність (санаторний комплекс «Деренівська Купіль»), хімічна промисловість (ПРАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»), сільськогосподарське виробництво та інші.

«Ось такі у нас в Україні працюють спритні бізнесмени, які і державні тендери виграють і банк в Україні розвивають, і одночасно активно співпрацюють з «ЛДНР» і її керівниками, ганяючи вугілля з території «ЛДНР» на територію України. І постає риторичне питання: а що, можна було?», — задаються питаннями адміністратори Телеграм-каналу.

Раніше «Вести.иа» повідомляли, що донецький бізнесмен і екс-депутат від «Партії Регіонів» Андрій Орлов хоче відібрати контроль за вугільним бізнесом ЛДНР у Сергія Курченко. Колишній бізнес-партнер Ріната Ахметова і власник Європромбанк, перебуваючи в бігах, Орлов примудряється працювати з державними тендерами в Україні, вивозити вугілля з непідконтрольною території Донбасу і продавати його в Україні, а також фінансово підтримувати ОРДЛО, активно ведучи бізнес на даній території. В Україні на Орлова заведено кілька кримінальних справ, пов’язаних у тому числі з махінаціями з грошима держбюджету у вугільній сфері в особливо великих розмірах.