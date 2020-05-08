Саакашвілі: Халява закінчилася, треба терміново звільнити малий і середній бізнес

Міхеїл Саакашвілі вважає, що в умовах викликаного пандемією глобальної світової кризи Україна не може дозволити собі зволікати з впровадженням реформ.

Про це ілава Виконавчого комітету реформ заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми 30 років були як? Ми і так продамо своє зерно, ми і так продамо свій метал, ми і так продамо руду. Ми будемо експортувати робочу силу і ми будемо тирити. У нас завжди все буде добре», — розповів він.

Зараз, за словами новоспеченого чиновника, ситуація змінилася. В Україні очікується рецесія на рівні близько 10%, і добробут практично кожної сім’ї виявилося під загрозою.

«Халява закінчилася. Українська економіка не може більше витримати вантажу ось цього. Ті українці, які складають 80% робочих місць — це малий і середній бізнес. Вони повинні бути звільнені. Зараз головне, що потрібно Україні — свобода. Свобода від всієї цієї армії людей, які п’ють кров заповзятливих українських людей останні 25-30 років», — вважає Саакашвілі.

Новий глава виконкому реформ розповів, що коли привіз з США в Україну 3 стільці, процес їх розмитнення зайняв 2 тижні.

«В Україні кожен день — театр абсурду. Або ми це болото абсурду осушимо, чи здійсниться мрія ворога України, і України в такому вигляді більше не буде. Тут вже питання виживання. Або змінюємося, або країни як такої не буде», — резюмував екс-президент Грузії.