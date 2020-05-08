20 років з дня першої інавгурації і падіння рейтингу

Двадцять років тому пройшла перша інавгурація Володимира Путіна на пост президента. Згідно з даними опитування “Левада-центру”, рейтинг схвалення діяльності Путіна впав до історичного мінімуму. Радіо Свобода поговорило з експертами про те, чому росіяни стали менше схвалювати роботу президента і до чого за всі ці роки він зміг привести країну.

Політик Леонід Гозман зізнається, що двадцять років тому він не припускав, що все зайде так далеко. Він сприймав Володимира Путіна як людину, призначеного Борисом Єльциним, якого Гозман вважав своїм президентом. Цей вибір політику не подобався, тому що Путін був офіцером КДБ. Гозман тоді довго обговорював з дружиною, чи підуть вони голосувати, і вирішили, що голосувати за офіцера КДБ вони не можуть. У той же час він вважав, що це цілком розумний вибір, оскільки реальною альтернативою був тандем “Лужков – Примаков”. Тому згнітивши серце Гозман погоджувався з вибором Єльцина, хоча особисто його не підтримував. Але тоді він і уявити не міг, що відбудеться в країні у наступні два десятиліття.

Леонід Гозман

– Він привів нашу країну до повного краху, це абсолютно очевидно, – каже Леонід Гозман. – До краху економічному, моральному – по всіх лініях, куди не глянь, насправді крах. Я не думав, що так далеко зайде. Повинен визнати, що навіть коли він почав себе проявляти саме в тому кагэбэшном якості, якого я чекав з самого початку, я не думав, що він доведе ситуацію до такої катастрофи. Я був вражений, коли він раптом став боротися з 90-ми роками, коли він став боротися з лібералами, “п’ятою колоною” і так далі. Я ніяк не чекав захоплення Криму. Мені здавалося, що це абсолютно неможливо. Я не чекав авантюри в Донбасі, війни в Сирії. Треба віддати йому належне, він мене кілька разів здивував.

Зараз рейтинг схвалення діяльності президента Володимира Путіна впав до історичного мінімуму. Діяльність глави держави схвалюють 59 відсотків респондентів. Останній найнижчий показник – 61 відсоток – був зафіксований восени 2013 року.

Директор “Левада-центру” Лев Гудков розповів Радіо Свобода, що схвалення і підтримка президента знижуються вже кілька років, починаючи приблизно з серпня 2018 року, коли він підписав законопроект про пенсійну реформу.

Лев Гудков

– Дійсно, це одна з найнижчих точок популярності, – каже Лев Гудков. – Попередній такий же низький показник був наприкінці 2013 року на тлі деякого розчарування в масових протестах 2011-12 року і втоми Путіна. Тоді 47 відсотків говорили, що вони не хотіли б бачити його на наступний президентський термін, а більше 60 говорили, що втомилися чекати від Путіна виконання його програм, обіцянок і так далі. Сьогодні схоже, що ми наближаємося приблизно до такого ж стану.

Соціолог припускає, що епідемія коронавіруса буде тільки погіршувати стан. Маса людей або втрачає роботу, або втрачає впевненість, тому що малий і середній бізнес опинився в дуже важкій ситуації. Ростуть борги, людям нічим розплачуватися за кредитами, витрачати на повсякденні потреби, і це все є причиною зростання дифузного роздратування.

– Головне, що тандем “Путін – Медведєв” все невдоволення переносилося на Медведєва, а Путін був як би поза критикою, а сьогодні такого механізму немає, – говорить Гудков. – І звичайна формула “цар хороший, а бояри погані” сьогодні не працює. Відповідно, посилюється невдоволення, роздратування вже по відношенню до Путіна. Розмивається основа, тверда основа його прихильників. Коли ми просимо людей назвати п’ять-шість політиків, яким вони довіряють, це питання показує лише тверде ядро як би путінських прихильників, і ось це ядро точно так само за останні 2-2,5 роки зменшилася вдвічі – з 58 відсотків до нинішніх 28.

При цьому соціолог зазначає, що у інших політиків немає значного зростання популярності.

– Політичне поле вже давно випалено, і крім Путіна тут практично немає інших фігур. Якщо не вважати двох міністрів, але вони не політики, вони як технічні виконавці волі Путіна – це Шойгу і Лавров. Інші, загалом, старі лідери партій, типу Жириновського або Зюганова, тримаються приблизно на одному і тому ж рівні – від 9 до 11 відсотків. Єдине, трохи збільшилася популярність Навального, але це в межах статистичної помилки. А так, нових політиків не з’являється, тому що інформаційне поле повністю під контролем кремлівської адміністрації, і тут просто не може з’явитися нових імен. Соціальні мережі в цьому сенсі не дають нових лідерів.

“Левада-центр” проводив опитування в період з 24 по 27 квітня. У ньому взяли участь 1608 осіб у віці від 18 років. З-за епідемії COVID-19 соцопитування проводився дистанційно. За даними соціологів, ці дані не можна порівнювати з результатами, отриманими після особистих інтерв’ю, так як в телефонних опитуваннях респонденти дають більш конформістські відповіді.

– Особисте інтерв’ю більш тривалий, і в ході нього встановлюється певний психологічний контакт і розуміння. Телефонне опитування рідко триває більше 15-20 хвилин, інакше люди кидають трубку і відмовляються відповідати. Особисте інтерв’ю триває 45 хвилин або годину, і за цей час респондент входить в проблематику опитування. Трохи слабшає така вихідна настороженість, звичайна для радянської людини, для російського людини, особливо якщо це стосується такої тематики, як ставлення до влади тощо. Тому в особистому інтерв’ю – це не вуличне опитування, інтерв’юери опитують людей по квартирах – там, як правило, люди висловлюються більш відверто і більш критично. Тому наші регулярні опитування дають завжди більш відверті, більш критичні результати, ніж телефонні. В телефонних опитуваннях людина, як правило, не дуже включається в ситуацію інтерв’ю, більш насторожений, тому дає більш конформістські, більш лояльні відповіді. Ми проводили паралельно і ті і інші опитування: ставили одні і ті ж питання і по телефону, і в особистому інтерв’ю. Як правило, телефонні опитування дають приблизно на 4-7 відсотків більше лоялистские, позитивні по відношенню до влади відповіді. Це коефіцієнт, якщо хочете, переляку, такого соціального страху.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не схильний довіряти опитуванням “Левада-центру”. Існують інші опитування, які дають іншу оцінку діяльності президента, сказав Пєсков.

Політик Леонід Гозман, говорячи про ставлення росіян до президента, відзначає, що Путін перестав відповідати образу “мачо”, яким його весь час показували. І це почало призводити до розчарування у населення.

– Він зображав з себе мачо: фотографії з голим торсом, на підводному човні спускався, на літаку літав і так далі. Крім того, що у нього були зобов’язання перед населенням щодо рівня життя, громадянських свобод і так далі, у нього ще був психологічний контракт зі значною частиною населення: “Я буду таким мачо, а ти будеш мене любити”. І якийсь час це діяло, а потім він перестав бути цим мачо. Це сталося, коли вони оголосили про підвищення пенсійного віку. Важливо, що він абсолютно неправильно поводився в цій ситуації. Якщо б він сам вийшов до народу і сказав: “Брати, сестри, ситуація погана. З таких-то причин я приймаю таке рішення”, це було б нормально. А він сховався. Коли приймалося це рішення, я почув розмову двох тіток, які увазі, очевидно, його прихильниці. Одна іншій каже: “Який же він чекіст? Чекісти сміливі! А він сховався!” Це вона так думає – мені складно уявити більш боягузливе відомство. Тобто він їх розчарував. Феноменологія ставлення до Путіна – це було розчарування в улюбленому чоловікові. А другий удар – це, звичайно, зараз, коли він сховався в бункері. Перші дні взагалі нічого не говорив. Потім виходив на зв’язок зі свого бункера і ніс якусь нісенітницю. Про Джека Лондона він нам розповідав, про те, що буде парад, – кого хвилює цей парад зараз? Він поводиться не так, як повинен вести чоловік, роль якого він грав.

Політик зазначає, що у багатьох світових лідерів в період пандемії рейтинг, навпаки, піднявся.

– Рейтинг федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель за час кризи різко зріс, уперся в стелю. І рейтинг майже всіх світових лідерів зріс, а рейтинг нашого падає. Тому що треба розмовляти з людьми, говорити по справі, треба приймати рішення. Люди повинні бачити, що ти є, ти працюєш, а не Джека Лондона читаєш. Вчора було чергове звернення Путіна до нас. Ви сильно чекали на це звернення? Я подивився, навіть в інтернеті майже немає відгуків про цьому зверненні. Тому що ніхто нічого не чекає, тому що на ті питання, які всіх хвилюють, він не то що не відповідає, він не хоче взагалі говорити. У Ангели Меркель виходить, у Макрона виходить, у Бориса Джонсона виходить. У всіх виходить, а у нього немає.

Зміни у ставленні населення до діяльності президента цілком можу вплинути на результати голосування про поправки в Конституцію. Голосування має відбутися 22 квітня, але через пандемію коронавіруса було перенесено на більш пізній термін. Політик зазначає, що незадовго до перенесення голосування воно подавалося громадянам як референдум про довіру особисто Володимиру Путіну. Потім тактика змінилася, і поправки до Конституції рекламуються інакше: можна побачити плакати, на яких написано, наприклад, “Щорічна індексація пенсій” або “Захистимо пам’ять предків”.

– Я вважаю, що частина наших співгромадян розуміють, про що голосування, – каже Гозман. – Я думаю, є серйозний шанс в мегаполісах сильно зіпсувати цим хлопцям настрій. Місяця півтора тому я не знав, чи піду я голосувати. А зараз я думаю, що обов’язково піду. Зросло число людей, які говорять про свій намір взяти участь у голосуванні. Я в цій групі. Зараз я точно знаю, що буду голосувати, і точно знаю, що проголосую проти. Це голосування не має юридичної сили – тільки морально-політичну. Юридично воно взагалі не обов’язково. Як я розумію, юридично вже діє нова Конституція. Це питання красивою цукеркової обгортки. Але якщо вона провалиться, то це буде сильний удар по легітимності всієї цієї системи. Я не думаю, що це провалиться зовсім. Голосування проходить без спостерігачів, тільки від Громадської палати. Без спостерігачів у нас буде єдиний спосіб контролю – це екзитполи і контроль за відвідуваністю. Вони оголосять ті результати, які вони хочуть оголосити, але люди-то не повірять цим результатами, вони повірять екзитполів. Я думаю, що це може бути сильний удар.