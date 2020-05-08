Кулеба: Відносини з США не заморожені, але потребують хімчистці

Після так званого «украинагейта» – скандалу навколо розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського – відносини України і США не заморожені, але їх потрібно «очистити». Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, передає «Лівий берег».

«Я б ці відносини віддав в хімчистку і повернув в очищеному блискучому вигляді. І в цьому якраз і полягає завдання дипломатів: виступити в ролі цієї хімчистки з обох сторін для того, щоб прибрати плями і зробити костюм, який буде ідеально на тобі сидіти і прекрасно виглядати», – сказала дипломат.

При цьому Кулеба зазначив, що не бачить ніяких індикаторів, які б говорили про те, що Дональд Трамп не хоче спілкуватися з президентом Зеленським.

У той же час глава МЗС не відповів на питання, чи відбудеться візит Зеленського в Вашингтон до президентських виборів в Америці. Дипломат підкреслив, що «візит у США до виборів – це завжди елемент політики, який впливає на виборчий процес».

Крім того, Кулеба вважає позитивом, що новим послом США в Україні, ймовірно, буде призначений генерал-лейтенант Кейт Дейтон.

«Новий посол США – класний мужик… Добре, що в адміністрації Трампа вибір припав на військового людини, яка розуміє не тільки наш політичний порядок, але й усвідомлює ризики для української сфери безпеки», – сказав дипломат.

Як повідомлялося раніше, новим послом США в Україні може стати генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон, який зараз очолює Центр їм. Джорджа Маршалла в Німеччині, а також є старшим радником з питань оборони США в Україні.