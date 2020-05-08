Венедиктова прокоментувала відкриття НАБУ провадження щодо неї

Генеральний прокурор Венедіктова Ірина повідомила, що заявник за чиїм позовом стосовно неї було відкрито кримінальне провадження Національним бюро розслідувань особа, яка фігурує в одному з виробництв Офісу Генпрокурора. Тому вона повідомила НАПК про потенційний конфлікт інтересів. Про це повідомила Венедиктова у відеозверненні.

Венедиктова розповіла про так звану справу про «годинах Венедиктової», яку відкрило Національне антикорупційне бюро.

«Я поважаю правоохоронні органи і у мене немає сумнівів в їх професіоналізмі і чесноти, яку вони повинні проявляти до всіх громадян України. Генеральний прокурор нічим не відрізняється від інших українців. Однак повинна виявляти високий рівень відповідальності. Тому мої дії були і зараз є тільки в рамках закону», — сказала вона.

За словами Венедиктової, заявник по справі — особа, яка фігурує в одному з виробництв Офісу Генпрокурора.

«Саме тому, щоб уникнути маніпуляцій з цього факту, я повідомила НАПК про потенційний конфлікт інтересів і постановила про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури та Генерального прокурора у цьому виробництві», — розповіла Венедиктова.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження стосовно Генерального прокурора Ірини Венедиктової за підозрою в недекларування майна.