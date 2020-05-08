За добу в Білорусі знайшли майже тисячу нових хворих з коронавірусом

За останню добу в Білорусі зафіксували майже тисячу нових випадків зараження коронавірусом. Всього в країні відомо про понад 20 тисяч хворих.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я Білорусі.

«За весь період поширення інфекції на території країни помер 121 (на 7 травня — 116) пацієнт з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавирусной інфекцією», — зазначено в повідомленні.

Заразився коронавірусом за останню добу 21 101 білорус, з них 933 — за останню добу. Також відомо про 5 484 видужали, з яких 417 було виписано протягом останньої доби. Всього в країні провели 240 146 тестів на коронавірус