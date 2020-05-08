Соловйов поскаржився на цькування з боку «продажних нікчем»

Телеведучий Володимир Соловйов поскаржився на цькування, яку, як він вважає, проти нього розв’язали Telegram-канали та ЗМІ. В ефірі передачі на власному YouTube-каналі він назвав «накипом» і «продажними нікчемами» учасників цього процесу.

«Хто за мене заступається? Так звана ” кремлівська сітка? Та крім моїх друзів ніхто. Мало того, частина кремлівської сітки з радістю підхоплює і підігріває», — зазначив він, коментуючи публікації з його участю в соцмережах, ЗМІ і в Telegram.

На його думку, це відбувається із-за того, що «різні панянки, ще вчора взасос любили одну кремлівську вежу», вирішили заробити на сітках Telegram-каналів і тепер бачать зі сторони нього і його друзів конкуренцію. «Тому починаються сливи, брехня, підливи, трошки підмочити Соловйова. Тому що їм вигідно, тому що вони звикли бути ландскнехтами (найманими солдатами — прим. «Стрічки.ру») — вдаючи, що вони люблять владу і допомагають владі», — обурився ведучий.

Він не назвав імена і прізвища людей та назви організацій, але підкреслив, що ці представники «насправді продажні» і «в будь-який момент перебіжать від влади, забудуть її, зрадять її». «Тому що для них є тільки гроші і нічого більше», — підкреслив він.

«Їм б’ють по вухах і кажуть: “Ви що, сволота, робите?” А вони у відповідь: “Ой, це не ми, це анонімний Telegram-канал”. Та всі знають, чий це анонімний канал. Всі бачать на чиєму боці ти воюєш», — додав Соловйов. За його словами, ці люди — «накип», «ніхто» і «продажні нікчеми».

У квітні у Соловйова розгорівся конфлікт зі спортивним коментатором Василем Уткіним. Він назвав журналіста психічно хворою людиною за обурення діями російської влади в період коронавіруса. Суперечка продовжилася в соцмережах, а після в серіях відеозвернень один до одного. В одному з них Соловйов пригрозив Уткіну фізичною розправою. На пропозицію коментатора провести очний словесний поєдинок ведучий відповів відмовою.

У жовтні 2019 року провідний вже заявляв, що проти нього здійснюється цькування. Тоді Соловйов під час радіоефіру зачитав повідомлення слухача з Татарстану за прізвищем Хасанов зі словами «лакей» і «путиноид». Читаючи повідомлення від користувача, провідний імітував східний акцент. Він назвав автора послання мерзотником, чим викликав гнів жителів республіки.