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У Мінську заборонили акцію «Безсмертний полк» до Дня перемоги

09.05.2020

Влада столиці Білорусі не дозволила організувати 9 травня в Мінську акцію «Безсмертний полк», зіславшись на епідеміологічну ситуацію.

Міська влада рекомендувала організаторам утриматися від акції «для профілактики» проти захворювань короновірусом.

Мінський виконком зазначив, що цього року відповідна акція «Безсмертний полк» відбудеться у Інтернеті, – передає Громадське.

Останніми роками організатори таких акцій у Мінську стикаються з різними проблемами. Цьогоріч організації «За союз і Комуністичну партію Союзу», «Батьківщина» та «За демократію, соціальний прогрес і справедливість» хотіли зібрати на марш у Мінську 5 тисяч людей.

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