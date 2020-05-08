У Мінську заборонили акцію «Безсмертний полк» до Дня перемоги

Влада столиці Білорусі не дозволила організувати 9 травня в Мінську акцію «Безсмертний полк», зіславшись на епідеміологічну ситуацію.

Міська влада рекомендувала організаторам утриматися від акції «для профілактики» проти захворювань короновірусом.

Мінський виконком зазначив, що цього року відповідна акція «Безсмертний полк» відбудеться у Інтернеті, – передає Громадське.

Останніми роками організатори таких акцій у Мінську стикаються з різними проблемами. Цьогоріч організації «За союз і Комуністичну партію Союзу», «Батьківщина» та «За демократію, соціальний прогрес і справедливість» хотіли зібрати на марш у Мінську 5 тисяч людей.