Опублікована карта поширення коронавіруса по областях України на 8 травня

Українцям показали актуальну карту поширення коронавіруса по областях на 8 травня.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я в Facebook:

Вінницька область — 514 (278 одужали)

Волинська область — 424 (118 одужали)

Дніпропетровська область — 652 (74 одужали)

Донецька область — 91 (20 одужали)

Житомирська область — 480 (45 одужали)

Закарпатська область — 644 (93 одужали)

Запорізька область — 312 (109 одужали)

Івано-Франківська область — 1 078 (147 одужали)

Київ — 1 721 (127 одужали)

Київська область — 916 (109 одужали)

Кіровоградська область — 408 (222 одужали)

Луганська область — 42 (12 одужали)

Львівська область — 660 (138 одужали)

Миколаївська область — 179 (49 одужали)

Одеська область — 583 (23 одужали)

Полтавська область — 239 (92 одужали)

Рівненська область — 855 (133 одужали)

Сумська область — 147 (66 одужали)

Тернопільська область — 959 (254 одужали)

Харківська область — 478 (57 одужали)

Херсонська область — 149 (67 одужали)

Хмельницька область — 148 (43 одужали)

Черкаська область — 331 (118 одужали)

Чернівецька область — 2 097 (301 одужав)

Чернігівська область — 69 (11 одужали).

«Підтверджено 14 195 випадків COVID-19, з них 504 за останню добу. Хвороба підтверджена у 977 дітей і 2 758 медиків. На амбулаторному лікуванні 9 765 пацієнтів. Всього потребували госпіталізації 4 430 осіб. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 185 осіб», — зазначено в повідомленні.

Також наголошується, що в результаті ускладнень коронавіруса помер 361 українець. 2 706 людей излечилось — повторний тест на захворювання показав негативний результат.