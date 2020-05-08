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Опублікована карта поширення коронавіруса по областях України на 8 травня

09.05.2020

Українцям показали актуальну карту поширення коронавіруса по областях на 8 травня.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я в Facebook:

  • Вінницька область — 514 (278 одужали)
  • Волинська область — 424 (118 одужали)
  • Дніпропетровська область — 652 (74 одужали)
  • Донецька область — 91 (20 одужали)
  • Житомирська область — 480 (45 одужали)
  • Закарпатська область — 644 (93 одужали)
  • Запорізька область — 312 (109 одужали)
  • Івано-Франківська область — 1 078 (147 одужали)
  • Київ — 1 721 (127 одужали)
  • Київська область — 916 (109 одужали)
  • Кіровоградська область — 408 (222 одужали)
  • Луганська область — 42 (12 одужали)
  • Львівська область — 660 (138 одужали)
  • Миколаївська область — 179 (49 одужали)
  • Одеська область — 583 (23 одужали)
  • Полтавська область — 239 (92 одужали)
  • Рівненська область — 855 (133 одужали)
  • Сумська область — 147 (66 одужали)
  • Тернопільська область — 959 (254 одужали)
  • Харківська область — 478 (57 одужали)
  • Херсонська область — 149 (67 одужали)
  • Хмельницька область — 148 (43 одужали)
  • Черкаська область — 331 (118 одужали)
  • Чернівецька область — 2 097 (301 одужав)
  • Чернігівська область — 69 (11 одужали).

«Підтверджено 14 195 випадків COVID-19, з них 504 за останню добу. Хвороба підтверджена у 977 дітей і 2 758 медиків. На амбулаторному лікуванні 9 765 пацієнтів. Всього потребували госпіталізації 4 430 осіб. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 185 осіб», — зазначено в повідомленні.

Також наголошується, що в результаті ускладнень коронавіруса помер 361 українець. 2 706 людей излечилось — повторний тест на захворювання показав негативний результат.

 

 

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