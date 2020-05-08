Протоієрей Смирнов заявив про необхідність освячувати ядерну зброю

На думку священика, саме завдяки цьому “чудовому винаходу” Росія досі існує

Москва. 8 травня. INTERFAX.RU – Голова патріаршої комісії у справах сім’ї протоієрей Димитрій Смирнов назвав правильною практику освячення ядерної зброї Російською православною церквою.

“Ми освячуємо всі предмети, якими користується людина: і будинок, і навіть одяг, і автомобілі. А ядерна зброя – це взагалі таке чудове винахід. Завдяки цій зброї Росія досі існує”, – сказав священик в інтерв’ю газеті “Токіо сімбун”.

Він стверджував, що відразу після другої світової війни прем’єр-міністр Великобританії умовляв президента США скинути такі бомби, як для Хіросіми і Нагасакі, на 27 міст, найбільших у Росії, “щоб її не було взагалі”. “А так як ми встигли зробити атомну бомбу, то вони тепер нічого не можуть зробити”, – вважає отець Димитрій, який 2001-2013 рр. очолював синодальний Відділ по взаємодії зі збройними силами.

Він зізнався, що, коли сам освячував зброю, відчував, що робить щось велике. “Ми хоч і освячуємо ядерну зброю, але це зброя світу: ми на відміну від Америки ніколи його не використовуємо і не хочемо використовувати. Це знаряддя залякування тих, хто хоче нас знищити, про що вони зараз, особливо в XXI столітті, відкрито говорять”, – заявив священик.

За його словами, на це зброя йде багато грошей, і росіянам доводиться жити бідніше: “зате ми живемо і будуємо державу, що ми хочемо, а не таке, як вони хочуть нам”.

“Ми просто вдячні господу богу, що він поблагословив наших вчених створити в дуже важких умовах от це чудове зброю, тому освячуємо (ракети – ІФ) як наших захисників”, – сказав протоієрей.

На початку лютого Російська православна церква представила для публічного обговорення проект документа, де було запропоновано відмовитися від освячення деяких видів зброї, в тому числі ядерної. Збір відгуків на документ триватиме до 1 червня. Практично відразу в надрах РПЦ розгорнулася дискусія з цього питання. Так, перший заступник голови синодального Відділу із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Олександр Щипков висловив незгоду з планами заборонити освячення окремих видів зброї.

“Зброя освячується потім, щоб воно служило справедливим і благородним цілям, те ж саме стосується і всякого вимушеного застосування сили. Предметом дискусії можуть бути цілі носіння і застосування зброї, а не саме його освячення (…) Вбиває не зброя, а люди, які використовують його, тому безглуздо оцінювати зброю по мірі його “моральності”, – написав Щипків в статті, опублікованій на сайті “Інтерфакс-Релігія”.