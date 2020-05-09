Через непроходження атестації в окремих регіонах звільнено понад 30% прокурорів

Через непроходження атестації у прокуратурах окремих регіонів звільнено понад 30% прокурорів. Про це повідомив Генеральний прокурор Ірина Венедиктова у відеозверненні, передає УНН з посиланням на прес-службу ОГПУ.

«Офіс Генерального прокурора продовжує розпочату реформу — я за неї голосувала, як депутат, і зараз відповідаю за її втілення, як генпрокурор. Ми запустили Тренінговий центр прокурорів, щоб зберегти і підсилити кадровий потенціал, плідно співпрацюємо в питаннях реформування з міжнародними партнерами», — сказала Венедиктова.

За її словами, Офіс генпрокурора і зіткнувся з цілим рядом проблемних питань. В судах понад 600 справ за позовами до Офісу Генерального прокурора звільнених прокурорів, які не пройшли атестацію. До того ж, народні депутати України звернулися з конституційним поданням щодо конституційності Закону України, яким передбачено реформа органів прокуратури.

«Через непроходження атестації у прокуратурах окремих регіонів звільнено понад 30% прокурорів. Це може дестабілізувати не тільки роботу окремо взятої прокуратури, але й істотно вплинути на функціонування правоохоронної системи в цілому», — зазначила Венедиктова.

Вона додала, що усвідомлюючи відповідальність за реформування органів прокуратури покладено на Генерального прокурора — моє завдання мінімізувати негативні наслідки атестації, щоб не допустити нових помилок при атестації регіональних і місцевих прокуратур, запобігти кадровий колапс і попередити черговий шквал судових позовів з відшкодуванням мільйонних стягнень з бюджету держави.

«Саме тому зараз спільно з Радою прокурорів та міжнародними партнерами готуються критерії оцінки відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, етики і чесноти. Шкода, що це розцінюється окремими діячами як зупинка реформи — це надумана», — сказала Венедиктова.

Також вона зазначила, що атестація прокурорів регіональних прокуратур продовжиться відразу після завершення карантину. Зараз йде робота по створенню кадрових комісій.

«Щодо формування Комісії з відбору керівного складу. Законодавцем таке право надано виключно Генеральному прокурору. Вона утворюється з семи осіб: чотирьох прокурорів, а також представників вищих навчальних закладів та наукових установ або осіб, делегованих міжнародними неурядовими організаціями та дипломатичними місіями з їх згоди. Наповнення прокуратури — нагальний процес, який не можна ставити на паузу», — розповіла Венедиктова.