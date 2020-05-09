Безпека 9 травня будуть забезпечувати майже 7 тис. поліцейських

Поліція готова до забезпечення громадської безпеки під час заходів 9 травня. Про це йшлося сьогодні під час міжвідомчої селекторної наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, передає УНН з посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

Учасники наради обговорили забезпечення публічної безпеки та порядку під час святкування на території держави Дні пам’яті та примирення, а також 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Сьогодні на території держави заплановано проведення 253 заходів за участю майже 1,3 тисячі громадян. Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 3,5 тис. поліцейських і 300 військовослужбовців НГУ.

У той же час завтра, 9 травня, на території держави заплановано проведення 340 заходів.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий зазначив необхідність повної взаємодії всіх підрозділів Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій, задіяних у забезпеченні безпеки під час зазначених заходів.

«Звертаю увагу на абсолютне і безальтернативне дотримання закону, забезпечення карантинних заходів під час проведення акцій. На місцях поліція буде проводити роботу і заздалегідь інформувати громадян про обмеження, які будуть відбуватися. Основна відповідальність покладається на поліцію діалогу», — сказав Сергій Яровий.

Повідомляється, що 9 травня очікується близько 290 заходів з покладання квітів та 50 автопробігів.

«Публічний порядок і безпеку під час зазначених заходів будуть забезпечувати понад 6,9 тис. поліцейських і понад 1,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України», — повідомили правоохоронці.