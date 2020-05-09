Журналіст про ДТП за участю Кулеби: Тиждень тому йому хотіли вручити підозра, але передумали

Національна поліція досі не повідомила про підозру уповноваженому президента України з прав дитини Миколі Кулебе, який 24 листопада потрапив в ДТП у Київській області. Про це заявив на своїй сторінці у Фейсбуці журналіст Дмитро Гнап.

«Аварія сталася ще в листопаді минулого року. З тих пір справа розслідується і в ньому досі не повідомлено про підозру Кулебе. Хоча ДТП просте: є відео, всі учасники та обставини встановлені. Але, Кулеба за посадою – людина Зеленського. Все ж – уповноважений президента з прав дитини», – написав він.

На думку журналіста, правоохоронці навмисно затягують розслідування події.

«Може тому, поліція ніяк не наважиться, не просто завершити розслідування, а навіть повідомити про підозру Кулебе. Спочатку збиралися це зробити на минулого тижня. Але потім передумали. У поліції Київської області мені сказали, що слідчим треба провести ще ряд експертиз. А тому підозра Кулебе відкладається на невизначений термін», – зазначив він.

Гнап підкреслив, що без відновлення справедливості в країні, всі призначення «відомих реформаторів на символічні посади – нескінченний день бабака».

«Можна призначити хоч десять Саакашвілі в Нацрада реформ. Але, поки в країні немає правосуддя, всі ці призначення – чергова імітація. А про правосуддя можна говорити по резонансних справах», – додав журналіст.

Як повідомлялося раніше, уповноважений президента з прав дітей Микола Кулеба потрапив в серйозну аварію. Чиновника разом з дітьми госпіталізували. У МВС припускають, що винуватцем ДТП є дитячий омбудсмен. Втім, поки поліція ще нікому не оголосила підозру.